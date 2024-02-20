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流行時尚｜Hailey Bieber推出唇蜜手機殼　總共四色外出補妝好輕鬆

休閒消費 18:22 2024/02/20

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唇蜜手機殼既時尚又美觀！

美國流行歌手小賈斯汀（Justin Bieber）太太Hailey Bieber創立的美妝品牌Rhode Skin近日推出唇蜜手機殼，集時尚與實用於一身，令女士們外出時可以直接在手機殼取出唇蜜補妝，夠輕鬆自在，結果引起極大迴響！

不少女士外出一定會攜帶唇蜜或者潤唇膏，因為大家都有「乾唇恐懼症」，所以經常補唇妝，但每次都要在手袋取出化妝袋，再取唇膏，相當麻煩，如今Hailey Bieber將唇蜜直接套入手機殼的凹槽，補妝變得很輕鬆。

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唇蜜手機殼採湖水綠色設計，感覺時尚大方，凹槽設計可放置唇蜜，一共推出4色，而唇蜜配方添加保濕及胜肽成分，能時刻保持雙唇水潤，大家亦可以隨心情或打扮轉換顏色，並適用於 iPhone 14 、14 Pro、15 Pro、15 Pro Max型號的手機。

唇蜜手機殼的售價定為35美元（約HK$273），將於2月27日正式開賣，不少網民引頸以待，不過目前香港就還未有出售消息，可能要透過代購搶購了！日前Hailey Bieber在自拍照中初次曝光這款手機殼，當時已引起網民熱烈討論，紛紛表示「想買」。

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責任編輯：李惠儀

 

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