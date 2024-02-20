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【周末好去處】沙田體育學院3月開放日　參觀精英運動員搖籃

社會 16:18 2024/02/20

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熱門 王青霞 李龍基 農曆新年2024 新手爸媽 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

體育學院3月舉辦開放日。（資料圖片）

香港體育學院宣布，今年3月16至17日舉行開放日，3月16日將邀請特定學校及團體參觀，而3月17日則開放公眾參加，費用全免。

體院即日起接受網上報名，截止日期3月15日。開放日會舉行體院導賞團，公眾可踏足體院的世界級訓練場地，同時透過多項節目，包括運動體驗、導賞活動及攤位遊戲等，加深對本地精英體育培訓系統的認識。

近年香港運動員於各大型體育賽事屢獲佳績，由2021年的東京奧運會、殘奧運，以至2023年杭州亞運會、亞殘運，運動員的亮麗成績，全城振奮。體院作為香港精英運動員的搖籃，今年將聯乘賽馬會「運動+」精英運動員社區計劃，舉辦香港體育學院開放日，計劃將邀請本地體壇精英走入社區，向全港市民介紹運動的好處及價值，並以自身經歷啟發年輕一代。

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責任編輯：吳卓峰

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