禁錮疑雲︱快餐店用餐疑被禁錮　女子雙腳被綁鐵鍊限活動　父親解話揭心酸內情【附醫生拆解妥瑞症】

眼見未為真，有時真相可能另有內情。台北一名腳綁鐵鍊的女子在快餐店用餐，惹來旁人側目，有熱心路人怕女子有危險，代為報警求助。女子控訴家人綁上鐵鍊，意圖控制其行動自由。沒想到家屬出來解話，揭開心酸內情。

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女子腳鎖鐵鍊用餐 惹人側目

據台媒《三立新聞網》報道，一名女子近日被發現在台北市一間快餐店用餐期間，雙腳被鐵鍊綁住，惹來旁人側目。該名女子身穿白衣、短褲，雙腿卻纏繞巨大鐵鍊，腳踝部分被鎖頭鎖住，行動似乎因而被控制住。有熱心路人怕女子遇到麻煩，於是報警處理。

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自稱患病被家人限制自由

警方到場了解事件，女子被警方帶回派出所。從影片可見，女子提著鐵鍊步行，看起來很吃力。經警方調查後發現，女子腳上的鐵鏈是親生父親所為。女子指自己患有妥瑞氏症和自閉症，故被父親在腳上綁上鐵鍊，

「爸爸不讓我亂跑，才會用鐵鍊綁住我的腿。」

女子報稱被家人限制自由，欲申請保護令。當局發言人表示，警方初步判斷女子遭受家人的不當對待。由於她在外縣市有親友，聯絡後亦表示願意照顧，後續程序會交由有關機構處理。

家屬解話揭內情

女子父親回應其指控，揭開鐵鍊背後的真相。父親指，因為女兒曾多次離家出走，身心狀況也不穩定。為了安全，晚上睡覺時會在女兒雙腿綁上鐵鏈，白天就解開，且在家中也能自由行走，沒有囚禁的意圖。

精神科醫生分析妥瑞症病徵

本港精神科專科醫生趙珮瑜曾接受訪問時表示，妥瑞症是抽動症的一種，患者的徵狀主要分為兩類：

動作肌肉抽動：指一些不由自主、突發、快速、重複的動作，包括眨眼、嗤鼻、張口、搖頭、縮膊等。

聲音抽動：不由自主發出音聲，包括清喉嚨的聲音、低沉的聲響，有些是突然呼叫出來。少部分患者會出現穢語症，即說一些比較粗俗的說話。

她指出，患者可以暫時忍受徵狀，但一陣子後，強忍已久的徵狀會連環爆發。部分患者會掩飾徵狀，如聲音抽動時順便說話；搖頭時撥弄頭髮。妥瑞症患者亦會因上述徵狀，容易令人產生誤會。

趙醫生補充，治療妥瑞症的方法有多方面，包括為患者處方多巴胺分泌的藥物，改善徵狀。環境因素會影響病情，包括過度疲倦、過於興奮、緊張等都會令病情轉差，因而提醒患者要保持適當休息、學懂管理壓力，以平常心面對事情，保持情緒穩定，都有助改善病情。

另外，她建議有愛心的人可多陪伴患者，讓患者不感到孤單。也希望一般人對此病有更多的認識，可以減少誤會，患者能健康地生活。

拆解妥瑞症4大迷思

根據香港妥瑞症協會資料，妥瑞症患者或曾因為身體上不自主的動作或聲語抽動而被歧視或欺負，故綜合坊間傳言，拆解大眾對於此病的迷思。

1. 妥瑞症症狀會隨著年齡增長慢慢消失？

大約30%-40%的病人長大後症狀會消失，但仍有30%病人症狀會持續到成人階段。

2. 妥瑞症會傳染嗎？

妥瑞症並非傳染病，並不具有傳染性，故此妥瑞症患者不應被孤立。

3. 妥瑞症抽動等同癲癇？

抽動與癲癇乃兩種不同的腦神經疾病。癲癇源於腦部電波活動異常，且有機會引致昏迷或影響意識程度。至於抽動症病人一般只是個別肌肉受影響，病人的意識會保持清醒。另外，兩者的治療方式及預後發展亦大相逕庭。

4. 妥瑞症能夠痊癒嗎？

服用多巴胺拮抗劑可以緩解約50%至60%症狀。

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