【巴士發展】城巴擬整合重複路綫成「主幹綫」　增分段回贈機讓短途客拍卡取優惠

▲ 城巴分段收費回贈機樣版。（梁薾心攝）

城巴今日（20日）公布，將善用去年與新巴合併的機遇，整合部分重複路綫成為「重點推廣」路綫，至今已選定14條「主幹綫」，以提升營運效率及加密班次；其中48及71號線會在今年內併入4號綫，成為新的「薄扶林綫」。

城巴今年亦會以南區及中西區為試點，推行全新區域分段收費優惠計劃，新增共11部回贈機，讓短途乘客下車後，也可拍卡獲取分段優惠，做到 「見車就上」，亦會提醒長者善用分段收費回贈，避免不當使用2元乘車優惠情況。

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城巴和新巴自去年7月合併專營權後，逐步重組巴士路綫。城巴昨表示，兩巴合併有助更靈活調動車隊及人力資源，加上希望增加大眾對巴士服務認知，今年將推出更簡化和清晰的路綫分類系統，整合部分重複路綫，及把重點路綫選定為14條「主幹綫」，並以路綫特點命名，例如「市中心綫」、「啟德綫」等，巴士車頭、車身電子路綫牌均會顯示有關名稱。

14條主幹綫中有2條由重複路綫整合而成，包括去年由38及42號綫合併而成、行經置富至北角的「38號南區綫」；而48及71號綫則將於今年併入4號綫，成為新的「4號薄扶林綫」，行經華富/黃竹坑至中環。

城巴商務總監吳義君稱，市民出行模式改變、港鐵通車等，均令短途路綫乘客量萎縮、班次疏落，加上過去部分路綫重複且分散，把短途綫整合至長途綫，有助集中投放更多資源發展，提升營運效率及加密班次，增加競爭力，達致雙贏，「不想有很多路綫，但班次疏落，不如合拼成1條多功能，同時兼備長途和短途服務，吸引更多人乘搭。」

他舉例稱，4號綫今年合併後，班次將由現時每20分鐘1班，增加至8至12分鐘1班；而38綫合併後，已成功提供更頻密班次，吸引乘客乘搭，截至去年底，客量按年提升6.2%。

吳義君指城巴根據客量、出行方便程度等選定的14條主幹綫，將主力宣傳，「就如超級市場會推廣熱賣貨品、餐廳設廚師推介，主幹綫正是城巴『重點推廣』路綫。」城巴補充，未來會續整合重複路綫成為主幹綫。

城巴亦計劃今年最快第二季起，試行全新區域分段收費優惠計劃，首階段以南區及中西區為試點，在4號綫及將跟43M綫整合的971綫，所途經且人流較多的11個巴士站，均會安裝「分段收費回贈機」。屆時乘客除了在下車前，到車頭拍卡取回贈，亦可選在下車後才用回贈機領取；八達通及各種電子支付方式均適用。

吳義君希望讓乘客做到 「見車就上」，即使登上長途或過海車，也可有多方法取回分段車費差額；長遠會擴展至更多路綫，包括將軍澳區及東區安裝「分段收費回贈機」。

城巴指，一直跟運輸署合作推廣切勿濫用乘車優惠，且鼓勵享用長者善用分段收費回贈，「若長者善用安排，計算應付車資時，城巴所獲補貼會較全程收費低。」

另外，城巴提到，整體客量恢復至疫前的9成，機場線恢復至疫前8成半，港珠澳大橋綫則「跑贏疫情前」，今年會否再申請加價，要再詳細審視。

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記者：梁薾心