【路線整合】城巴擬整合重覆路線成「主幹線」　新增分段回贈機讓短途客拍卡取優惠

▲ 城巴分段收費回贈機樣版。

城巴今日（20日）公布，今年將推出更簡化和清晰的路線分類系統，把部份重覆巴士路線整合成「主幹線」；又計劃試行「全新區域分段收費優惠計劃」，新增回贈機讓短途乘客拍卡獲分段優惠，首階段以南區及中西區為試點，安裝共11部回贈機。

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城巴高級企業傳訊及市務經理曾安廸指，城巴新巴去年7月合併事營權，令公司可更靈活調動車隊及人力資源，故計劃善用機遇，挑選部份重覆路線整合成「主幹線」，以提升營運效率及加密班次，增加競爭力，例如4號線薄扶林線整合後，班次將由現時每20分鐘1班，增加至8至12分鐘1班。

他續指，主幹線會以路線特點命名，例如薄扶林線、市中心線、啟德線等，巴士車頭、車身電子路線牌均會顯示有關名稱，未來更將涵蓋更多乘客接觸點，並為遊客提供更簡易巴士資訊。

城巴商務總監吳義君補充，著眼點是整合一些短途路線，成為有前景進一步提升競爭力的主幹線「重點推介」，已估算乘客數字和路線合併後能否負荷，「不希望有很多路線，但班次疏落，不如合拼成1條多功能線，同時兼備長途和短途服務，且加密班次，吸引更多人乘搭城巴，而乘客可『見車就上』又毋需轉車，達致雙贏。」

另外，城巴計劃配合主幹線推出，在今年內試行全新區域分段收費優惠計劃，首階段以南區及中西區為試點，分別在人流較多的南區及中西區車站，安裝8部及3部「分段收費回贈機」，料率先於4及971號線推行，讓市民乘同一巴士路線便可前往短途及長途目的地。長遠則擴展至更多路線，包括將軍澳區及東區。

回贈機用城巴主題黃色，右上方顯示適用路線，乘客於中途指定分站下車後，只輕拍回贈機便能獲優惠，八達通及各種電子支付方式均適用。而回贈機以電池驅動，每周只需換電1次，適合安装於偏遠地區。

吳義君稱，雖然乘客日後下車時，可沿用現時做法，在車頭拍卡以獲取短途回贈，但為免造成擠擁，故亦選擇在人流多的車站安裝回贈機，但現時優惠計劃正等待運輸署審批。

城巴又提到，整體客量恢復至疫情前的9成，口岸線恢復至疫前的8成半，對於今年會否再申請加價，要再詳細審視。

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記者：梁薾心