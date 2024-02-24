樂極生悲｜男子放煙花突然爆炸　頭臉慘遭炸傷右眼失明　搶救逾一周仍未過危險期

▲ 河南東安縣一名58歲男子在年三十（9日）燃放禮花彈，結果其中一枚突然爆炸，導致他當場被炸至重傷。

農曆新年，不少人都會放煙花慶祝，但要小心隨時有可能發生意外。河南東安縣一名58歲男子在年三十（9日）燃放禮花彈，結果其中一枚疑似出現問題，在沒有延時的情況下突然爆炸，導致他當場被炸至重傷，右眼失明，在醫院深切治療部（ICU）搶救逾一周仍未脫離危險期。

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綜合內地媒體報道，傷者鄧先生的兒子描述，傷人的禮花彈「是那種直徑3吋的，好像正常的手榴彈那麼大，30塊錢（人民幣，約港幣33元）一個」。他表示自己一共購買了11個禮花彈，事發前已經放了2至3個，父親亦放了1個，「都是正常的」，一直沒有問題，「我父親應該是放到第5個出的事。」

鄧先生的兒子憶述，事發當時自己和母親看到父親用打火機點燃禮花彈，

「我們剛一轉身，就聽到『砰』的一聲，我老爸就被炸倒了……它上面廠家資訊都是英文的，我們也看不懂，還是很危險的。」

他強調出事的禮花彈並不正常，沒有延時就爆炸，「我父親用打火機一點，立刻就爆炸了，前面燃放的幾個都是正常的，都有二三十秒的延時。」

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對於鄧先生的情況，其兒子直言，父親的頭部和面部都被炸傷得不輕，「他是半邊臉骨折，面容的話，眼睛都炸掉了。 」從醫院診斷證明書可見，鄧先生傷勢十分嚴重，除了腦挫傷，亦出現創傷性蛛網膜下腔出血，右側額顳頂枕部、左側頂枕部硬腦膜下血腫，顱骨及顏面骨骨折，右眶骨骨折，右眼創傷性失明，右眼損傷，鼻骨骨折，鼻部挫裂傷伴隨缺損，鼻出血、下顎骨骨折。

疑似無牌銷售煙花

據報，涉事的禮花彈是由鄧先生的兒子透過私人渠道從一名蔣姓男子處購買。他亦坦承，事後才了解到那種禮花彈並不能燃放，銷售亦需要持有許可證，絕對不允許無證售賣。目前鄧先生的救治費已經花了8至9萬元，但賣家並未墊付一分錢；其兒子在事發後報警，認為賣家應該承擔相關責任，希望有關部門可以幫忙解決問題。

賣家蔣先生其後接受訪問，表示自己並非專門售賣煙花，

「我是在長沙別人那裡買的。我跟他（鄧先生的兒子）是一個俱樂部群裡面的，他找我，我就分了幾個給他，我也沒有賺他的錢，多少錢買的我就多少錢賣給他的。」

記者亦曾就事件向東安縣應急管理局查詢，一位工作人員回應，指在縣域銷售煙火必須辦理許可證。

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