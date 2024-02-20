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ToNick主音恆仔抑鬱前度小花成眾矢之的　譚杏藍IG發文回應網民指摘

娛樂 17:01 2024/02/20

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恆仔前度譚杏藍發文回應網民指摘。

樂隊ToNick主音趙善恆（恆仔）與拍拖10年的譚杏藍（小花）在去年2月尾分手，而小花在半年後公布有新戀情。而現任男友Ronald彼此相識多年的朋友，曾與恆仔、小花同框合照。

另外，Ronald被揭為Youtuber小影（黃亦禧）前度，而Ronald與小影甚至曾訂婚。而小花與Ronald公開戀情前，與小影拍過YOUTUBE片。

ToNick主音丨趙善恆歷情變及喪父打擊　恆仔自揭患抑鬱症：感謝跑步救咗我

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小花隔空回應恆仔發文

恆仔在昨日凌晨於社交平台發文稱去年歷情變及喪父情緒備受困擾，患抑鬱甚至曾有輕生念頭。此文後出後，小花成眾矢之的，大批網民到她的個人社交平台留言怒罵。

小花昨晚在IG以限時動態發文回應，表示問心無愧，寫道：

10年來我只希望擁有幸福快樂及盼望未來的一段關係，而一段感情應該是雙向的，不是一人一手可以控制大局。過往交往的日子，付出從來不問回報。感恩遇上你讓我成為一個更好的伴侶。對人對事我問心無愧，心裏的傷口希望可以慢慢癒合。

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然後她祝福恆仔及他的女友，同時似暗諷對方樂隊要開騷，所以自揭患抑鬱谷門票，寫道：

真心祝福你們，兩位都曾經是我最親近的人，過得幸福快樂。今天是你演唱會開賣的大日子，祝一切順利。感謝媽媽、男朋友的陪伴及朋友們的關心。最後，面對一切流言蜚語真的不容易，我只想做好自己本分，不想回望，活好每一天，繼續建立家庭為目標努力生活。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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