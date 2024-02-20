【北部都會區】城大有意進駐北都教育城建分校　主要供研究生進行科研

▲ 城大校長梅彥昌今（20日）於新春傳媒午宴時指，學校與其他高等院校一樣，已向政府表示有意進駐北都教育城，主要供研究生使用。（林宇翔攝）

城大有意進駐北都教育城建分校，用作進行研究、創科用途，惟不會將整間大學遷入北都，並將於年內成立數碼醫學研究院（Institute of Digital Medicine），引進世界各地科研人才及科技，以及提供科技協助醫生診斷、進行遙距醫療。

政府於去年施政報告提出發展「北都大學校育城」，城大校長梅彥昌今（20日）於新春傳媒午宴時指，大學與其他高等院校一樣，已向政府表示有意進駐北都教育城，主要供研究生使用，用作進行科研、創科用途，但表明不會將整間大學遷入北都，強調現時校舍位於市區、位置方便，又以國際知名學府哈佛大學校園空間不大為例，相信就算城大校園細小，亦可達至世界級、集中發展「真正重要的東西」。

就成立數碼醫學研究院，梅彥昌表示，現今大部分技術都對醫療保健有幫助，不論是診斷新冠肺炎、以數位方式遠端提供藥物等，並相信研究院能提供技術，幫助醫生及醫務衞生局管理更多病人，以及作為工具協助醫生了解最新情況、接受培訓，對香港至關重要。他亦期望，藉此提高相關範疇的研究水平，並將全球技術引進到該研究院，惟強調目的並非為培育醫護人才，如醫生、護士，而是吸引世界各地的醫療科技科研人才。

梅彥昌亦提到，城大本身沒有醫學院，但大學會與海外大學合作進行研究，包括新加坡一間大學的醫學院、以色列的希伯來大學；又正與美國及澳洲的大學商討成為合作夥伴，相信或能透過擁有技術，協助僱用醫生。另外，他更提及，其位於新加坡的初創公司亦有研發呼吸機，診斷出病人有否感染新冠病毒或肺結核，相信有關醫療科技能夠幫助病人。

另外，據教資會最新統計，2021/22學年城大有77位教學人員離職，人數冠絕八大；離職率亦有9.8%。城大副校長（行政）李惠光認為，疫情期間，教學人員受「封關」等防疫政策影響，未能到海外參加活動，故會選擇離職，以致當時離職率較高。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：梁凱婷