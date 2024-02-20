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元宵宜忌｜為甚麼叫中國情人節？　元宵節5大習俗+15個禁忌一覽

家事百科 16:45 2024/02/20

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熱門 王青霞 李龍基 農曆新年2024 新手爸媽 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

為甚麼叫中國情人節？一文看清元宵節5大習俗及15個禁忌。

【元宵節2024/元宵習俗/元宵禁忌/中國情人情】今年2月24日（六）就是農曆正月十五元宵節，又被稱為中國情人節。元宵節是招財和催桃花的好日子，同時有很多禁忌和習俗，例如猜燈謎、吃湯圓等，究竟元宵禁忌和習俗的由來是怎樣？為甚麼又叫中國情人節？

元宵節起源

關於元宵節的由來，根據facebook專頁《史檔》曾發帖文指出，較多人講的有兩種說法，第一種與宗教有關，元宵節源於道教的「三元說」，道教中有三官大帝，分別主管天、地、水，三元節就是三官大帝的誕辰，正月十五日定為上元節，七月十五日定為中元節，十月十五日定為下元節。所以古人會在上元節當晚祭月和賞月，祈求豐收。

另一說法就與西漢初期的歷史有關。相傳漢惠帝死後，外戚呂氏一族亂政，殘害劉氏血脈，劉氏一族聯同大臣消滅呂氏勢力，劉基成為漢文帝。而漢文帝為紀念平定「諸呂之亂」的日子，於是將正月十五定為與民同樂的日子，京城家家戶戶都張燈結綵，以示慶祝。從此，正月十五就成為元宵節了。

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元宵節5大習俗

而元宵節習俗除了要吃湯圓之外，還有猜燈謎等，以下為5大常見的元宵節習俗：

1. 吃湯圓

元宵節是農曆年第一個月圓之夜，有著一元復始的意思。湯圓的名稱與「團圓」字音相近，象徵一家人團團圓圓的意思。

2. 掛燈籠、點燈火

相傳古時有天上神鳥迷路誤降凡間，卻被一位獵人殺害，觸怒了玉皇大帝，命天兵在正月十五日時將人間變成火海。一位老人家想到一個辦法，就是在正月十五日家家戶戶掛起紅燈籠、燃點燈火，令玉皇大帝以為凡間已發生大火，就可逃過火劫。從此一到正月十五，每年就有掛燈籠、點燈火的習俗，祈願平安。

3. 猜燈謎

古時元宵節當日掛起各種花燈後，有人便將謎語寫在紙條上，然後用線掛起問題紙，讓其他人猜燈謎。由於謎語具趣味性及啟發性，又迎合節日氣氛，因此民間陸續有人響應，讓猜燈謎逐漸變成元宵節不可或缺的活動。

4. 走橋

「走橋」是古代女性的習俗，象徵祈求健康、驅除百病。走橋另有踩橋、踏橋、過吉祥橋、走百病、消百病、散百病、消散百病、遣百病等多個名稱。

5. 男女相遇約會

古時元宵節被稱為上元節，當晚男女生都會外出祭月、賞月、賞燈，祈求豐收，由於古代女性不能隨便出門，只有元宵節賞花燈的時候才能外出，因此當天是未婚男女結識異性的好時機，甚理發展為情侶，所以有歷史學家形容，元宵節才是真正的情人節。

元宵節15大禁忌

此外，根據清水孟國際塔羅小孟老師曾在facebook專頁發文表示，元宵節要小心15大禁忌，做錯恐會丟財運、前途不順，甚至招惹鬼魂。

1. 不可以借錢，會把好運借光。

2. 不可以逗弄小鳥，因為民間相傳元宵節由來是一位獵人誤射一隻玉皇大帝的神鳥，玉皇大帝震怒要放火燒人間，因此家家戶戶在元宵才會放鞭炮點燈象徵人間已得到逞罰，因此元宵切莫逗弄鳥。

3. 元宵為天官大帝的生日，因此家人，朋友，小孩不可以有爭吵，以免觸怒神明。

4. 當天不移剪髮與洗髮，因為髮象徵發，元宵剪髮象徵財氣被剪，洗頭髮代表錢財流動大。

5. 不宜殺生，元宵為天官大帝生，而天官大帝為三官之首，代表福星，福星下凡不宜殺生。

6. 不宜搬家，會把福氣搬光。

7. 不宜敲打房子，會把福氣與財氣敲掉。

8. 元宵為臨水夫人千秋，民間相傳臨水夫人因為力抗妖魔，而入水又失血過多，因此避免到海邊與使用尖物以避免見血。

9. 米缸也不要見底，相傳會斷炊，錢財見底。

10. 不要弄破衣物，以免錢財破光。

11. 不要穿黑與白的衣服象徵坐牢。

12. 家中不要太暗，家中太暗象徵前途太暗，因此古代在元宵都會點燈龍。

13. 小孩燈籠勿放鏡子前，以免招來邪氣，因為鏡子屬陰，放鏡子前象徵給陰間亡靈指路。

14. 吃湯圓不宜敲碗，因為古代乞丐才會敲碗，敲了小心沒有錢，晚上吃湯圓敲碗也會招好兄弟來吃，要注意。

15. 不要吃冰，民間流傳寒單爺怕冷，因此不要吃太冰，因寒丹爺也屬於武財神，因此吃太冰財富會遠離。

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責任編輯：王明芳

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