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元宵節2024︱全港6大元宵好去處推介　元朗逾188個花燈長廊+林村賞夜光許願樹

親子好去處 19:28 2024/02/20

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熱門 王青霞 李龍基 農曆新年2024 新手爸媽 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

元宵將至，全港各區有咩活動？即睇6大元宵好去處推介！

【親子好去處/元宵節2024/元宵綵燈會/林村許願節】再過幾天便是農曆正月十五「元宵節」，不少家庭都會相聚一起吃湯圓、賞花燈，適逢今年元宵節是星期六，香港許多地方都有舉辦活動慶祝，大家也可以趁假日與家人朋友度過一個難忘元宵佳節！TOPick為大家整理了6大元宵必到好去處，所有活動均免費入場參加，各位切勿不要錯過！

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1.元朗新田元宵廟會

農曆元宵節期間，元朗東山古廟將舉辦首屆「元朗新田元宵廟會」，揉合中國傳統文化和圍村風味，由東山古廟開始至古廟廣場，打造由188個色彩繽紛的燈籠組成的花燈長廊，是今個元宵節的必到打卡位！

另外，場內亦設有香囊、扇子、花燈、飾物等古風手作的繽紛市集、模仿古代民間的攤位遊戲、舞獅助慶等活動。想體驗一個古風感滿滿的元宵節，賞燈逛市集當然不夠，場內特別邀請漢服團體安排漢服攝影，讓大家沉浸式體驗元宵節日的氣氛！

元朗新田元宵廟會

  • 日期：2月24日至25日
  • 時間：早上11:00至20:00
  • 地點：元朗新田東山古廟及惇裕學校
  • 交通：九巴76K至新田站下車/17號紅色小巴至新田巴士站下車

 

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2.香港文化中心露天廣場

康文署由即日起至25日，將於3個地點舉行綵燈會，分別是香港文化中心露天廣場、將軍澳單車館公園、天水圍公園，各個地方都以不同主題展出不同特色的燈飾。

香港文化中心露天廣場以「迎春接福．祥龍獻瑞」為題，舉行春節綵燈展，展出一系列由本地紮作師傅陳耀華先生製作的特色花燈，當中包括1.3米高的舞龍紥作。

而將軍澳單車館公園則以「童趣夢幻樂園」為主題，設置了富有童趣感及色彩繽紛的燈飾；天水圍公園及銀座廣場則「『龍』情蜜意慶新歲」為題，展示龍鳳呈祥的大型燈飾，而綵燈晚會更有各種大型演出和活動，讓大家感受元宵佳節的濃厚氣氛，如湖北省演藝集團的大型民族歌舞及綜合表演、舞麒麟演出、流行歌曲演唱及猜燈謎等。

甲辰年元宵綵燈會《龍躍花燈‧喜迎新歲》

  • 地址：香港文化中心露天廣場
  • 日期：即日起至25日
  • 亮燈時間：18:00至23:00

新界東元宵綵燈會

  • 日期：即日起至25日
  • 地址：香港單車館公園
  • 亮燈時間：18:00至23:00
  • 綵燈晚會日期：2024年2月23日
  • 時間：19:30至22:00

新界西元宵綵燈會

  • 日期：即日起至25日
  • 地址：天水圍公園及銀座廣場
  • 亮燈時間：18:00至23:00
  • 綵燈晚會日期：2024年2月25日
  • 時間：19:30至22:00

 

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3.林村許願節

林村許願廣場由即日起至25日舉辦香港許願節，場內除了可以拋寶碟、放蓮花燈外，還設有市集、小食及遊戲攤位。今年最獨特的是增設了夜光許願樹及發光寶碟，體驗完獨特的元宵祈福後，大家更可與家人們逛市集，感受節日氣氛，絕對是今個年宵的好去處！

林村許願節

  • 日期：即日起至2月24日
  • 地址：大埔林村林村鄉公所路
  • 交通：港鐵太和站轉乘巴士64K於放馬莆（林村許願樹）站落
  • 許願節期間，九巴特別專線63R將途徑港鐵大埔墟站、大埔超級城、港鐵太和站直達許願廣場，每日8:30至18:30行駛，方便大家前往大埔林村。

 

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4.嗇色園黃大仙祠

嗇色園黃大仙祠將於元宵節舉行元宵晚會，且延長開放至22:00。大家當日參拜月老求姻緣，還可獲贈月老紅線，若於14:00後參拜，更有機獲一條姻緣手繩，催旺桃花。

另外，元宵晚會更會有多項免費節目可參與，包括特色打卡位、猜燈謎、夜光舞龍表演、燈籠工作坊，更會派發各式福物及小禮品，與市民一同共慶佳節！

黃大仙祠「嗇色園甲辰龍年元宵晚會」

  • 日期: 2024年2月24日
  • 晚會時間: 18:00至22:00 (最後入園時間為21:00時) ；當天黃大仙祠將於7:30開放至22:00
  • 地點：嗇色園黃大仙祠
  • 交通：港鐵黃大仙港鐵站B2出口步行前往

 

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5.黃大仙「元宵燈Fun樂市集」

黃大仙區議會將於2月23至25日舉行「元宵燈Fun樂市集」，一連三日的元宵市集活動將會有元宵節燈飾、各式各樣的美食、零食攤檔、工作坊及兒童天地等，讓市民度過難忘好玩的元宵節日。

黃大仙元宵燈Fun樂市集

  • 日期：2024年2月23日至25日
  • 地點：黃大仙廣場
  • 時間：14:00至22:00

 

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6.巨型飄浮紅心Chubby Hearts Hong Kong

政府與香港設計中心共同策劃的「Chubby Hearts Hong Kong」，將會橫跨兩大中西方情人節，於2月14至24日期間在香港各區展出。由著名設計師Anya Hindmarch構思，直徑達12米的巨型紅色Chubby Heats現已登陸中環皇后像廣場花園，大家可於展期內盡情與巨型飄浮紅心「打卡」！
另外，直徑約3米的「快閃」飄浮紅心亦會於香港各區快閃出現，如旺角花墟、大埔林村許願廣場、堅尼地城卑路乍街海濱等，各位千萬不要錯過！

巨型Chubby Hearts飄浮紅心

  • 日期：即日起至24日
  • 地點：中環皇后像廣場花園
  • 時間：13:00至21:00

「快閃」Chubby Hearts飄浮紅心

  • 日期：即日起至24日
  • 地點：旺角花墟、大埔林村許願廣場、堅尼地城卑路乍街海濱等

（*每個地點快閃一日，每天早晨於香港設計中心網站上公布當日快閃詳情）

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責任編輯：王明芳

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