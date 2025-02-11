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元宵節2025︱全港5大元宵好去處推介　林村許願樹睇花車+嗇色園拜月老贈手繩

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

2025年元宵節將至，全港各區有咩活動？即睇5大元宵好去處推介！

【元宵節2025/元宵好去處/元宵綵燈會/林村許願節/親子好去處】後日便是農曆正月十五「元宵節」，不少家庭都會相聚一起吃湯圓、賞花燈，其實香港許多地方都有舉辦活動慶祝，TOPick為大家整理了5大元宵節好去處，所有活動均免費入場參加，各位切勿錯過！

元宵節2025︱1. 香港文化中心露天廣場

康文署由即日起至16日，於尖沙咀舉辦「乙巳年元宵綵燈會」，設有綵燈展示、舞台演出和猜燈謎環節，讓大家一同感受新春喜悅。

尖沙咀乙巳年元宵綵燈會
日期：即日起至16日
地址：

  • 春節綵燈展：香港文化中心露天廣場
  • 元宵綵燈會：香港文化中心

亮燈時間：18:00-23:00

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元宵節2025︱2. 林村許願節

林村許願廣場由即日起至12日舉辦香港許願節，場內除了可以拋寶碟、放蓮花燈外，還設有市集、夜市、小食及遊戲攤位等。今年更會展示多輛「國泰新春國際匯演之夜」的花車，讓大家打卡留念！

林村許願節
日期：即日起至12日
時間：8:30-19:00
地址：大埔林村許願廣場
交通：港鐵太和站轉乘巴士64K於放馬莆（林村許願樹）站落
許願節期間，九巴特別專線63R將途徑港鐵大埔墟站、大埔超級城、港鐵太和站直達許願廣場，每日8:30至18:30行駛，方便大家前往大埔林村。

花車展覽
日期：即日起至13日
時間：
一般時間：8:30-19:00
2月13日：9:30-17:30
地點：大埔林村許願廣場
 

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元宵節2025︱3. 嗇色園黃大仙祠

嗇色園黃大仙祠將於元宵節舉行元宵晚會，且延長開放至晚上9時。大家當日參拜月老求姻緣，還可獲贈月老紅線，若於下午６時後參拜，更有機會獲一個古風燈籠。

嗇色園乙巳蛇年元宵佳節
日期: 2月12日
時間: 7:30-21L00 (最後入園時間為晚上8時)
地點: 嗇色園黃大仙祠
交通：港鐵黃大仙港鐵站B2出口步行前往

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元宵節2025︱4. 啟德帝盛酒店「2025祈願迎福新春市集」

啟德帝盛酒店在啟德體育園主場館旁舉辦「2025祈願迎福新春市集」，設有多個攤位，如手工啤酒、香氛、臉部彩繪及藍染等，另設有舞獅及周末Busking音樂匯演，市民也可到「祈福專區」求籤、掛願望牌到許願牆上！市集分為3個階段進行，14日（星期五）將會進入第3階段。

啟德帝盛酒店「2025祈願迎福新春市集」
日期（第3階段）：2月14-16日
時間：12:00-20:00
地點：啟德帝盛酒店旁

啟德帝盛酒店在啟德體育園主場館旁舉辦「2025祈願迎福新春市集」。（相關機構提供）

元宵節2025︱5. 利東街

由即日起至3月2日，利東街以「喜慶燈海迎新春」為主題，逾800個金紅燈籠將點亮整條林蔭大道，中庭更特別設置共12棵近4米高的粉紅桃花樹園及巨形心形拱門，夜晚亮燈時更添浪漫氛圍，寄寓有情人終成眷屬。

利東街新春「喜慶燈海迎新春」
日期：即日起至3月2日
時間：10:00-23:00（每日17:00亮燈）
（由1月14日至2月14日，逢星期五至日、公眾假期、元宵及情人節，亮燈時間將延長至晚上12時）
地點：灣仔利東街 

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