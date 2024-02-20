【黎智英案】陳沛敏稱《蘋果》支持示威者　示威者部分訴求符合黎智英追求

▲ 陳沛敏今續作供。資料圖片

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》(下稱《蘋果》) 3間公司否認串謀勾結外國勢力罪等共3罪，案件今（20日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。前《蘋果》副社長陳沛敏續作供，陳認為《蘋果》的態度是支持示威者，亦認同示威者的訴求，因為示威者的部分訴求，如普選，都符合黎對民主的追求，又指黎曾直接指出他希望運動能持續下去。

案件今踏入第29天審訊，第二位從犯證人、前《蘋果》副社長陳沛敏踏入第8天作供，控方續由助理刑事檢控專員張卓勤負責主問。

控方續引述被告黎智英開設的WhatsApp 群組「English News」提問，控方問及當時由誰負責揀選文章。陳供稱，當時由《蘋果》前英文版執行總編輯馮偉光按黎的原則揀選，揀選原則包括注重中國新聞及國際社會關心的議題，至於中國新聞的角度則是帶有批判性。

控方又指出，訊息內多次提及「國際線」一詞，這是否已在《蘋果》內得到普遍共識。陳指，她明白當中意思，但不會使用。被問及《蘋果》有否參與「國際線」時，陳供稱，她不會使用「參與」一詞，陳認為當時《蘋果》的態度是支持及諒解示威者處境，亦支持或認同示威者的訴求，因為示威者的部分訴求，如普選，都符合黎對民主的追求。

控方隨即問及為何陳會認為《蘋果》立場是支持示威者，陳供稱，因為早前亦有提及黎曾於7.1立法會暴動時，希望多報道示威者心聲，黎當時亦直接指出他希望運動能持續下去。

陳指就本案於2021年6月被捕後，曾詢問董事局《蘋果》應否結束，而陳當時亦認為《蘋果》是應該要結束，因她已不能夠確保《蘋果》同事會否被捕。

聆訊明（21日）續。

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記者：梁錦麟