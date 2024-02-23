飲食攻略｜過年暴飲暴食傷肝？　營養師盤點9大護肝食材　1種蔬菜增肝解毒能力

農曆新年期間飲食太放肆，經常大快朵頤，不知不覺讓肝臟超出負荷。台灣營養師張宜臻近日在Facebook專頁「好食課」中分享9大護肝食材，另外亦提醒大家要小心4種傷肝飲食習慣，讓大家可好好保護肝臟。

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9大護肝食材

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三文魚：富含有Omega-3脂肪酸，有助身體抗發炎、降低肝臟脂肪堆積、預防脂肪肝。

十字花科蔬菜：富含有維他命C、槲皮素、蘿蔔硫素等營養，有助抗氧化、減少肝氧化壓力，同時能提升肝解毒能力，例如西蘭花、椰菜花、白蘿蔔等。

堅果：過往有研究發現，攝取堅果油咗降低非酒精性脂肪肝風險，或與堅果富含維他命E及一些良好油脂成分有關。

莓果：藍莓等莓果類富含有花青素，有助肝臟抗氧化、預防肝纖維化。

提子：有研究發現提子及提子汁具有抗氧化及降低氧化損傷的功能，其中白藜蘆醇被認為是其中最主要的功效性成分

西柚：目前尚無研究直接證明食西柚具有預防肝臟疾病的作用，但多數研究發現當中的柚皮素與柚皮苷有助抗發炎、保護肝細胞、預防肝損傷。

番茄：富含茄紅素，在多項肝毒性研究中，發現有助預防脂肪肝、肝纖維化等肝損傷問題，具有護肝功效。

綠茶：富含兒茶素，具抗氧化特性、有助降低肝臟脂肪堆積以及其他肝疾病風險。

薑黃：有助延緩肝纖維化、預防後續肝硬化風險。

4種傷肝飲食習慣

營養師同時提醒大家以下4種傷肝飲食，多吃除了對身體無益，亦會增加肝臟疾病風險：

高鹽食物： 過往有研究發現，長期攝取過多鹽分容易導致肝細胞損傷，並增加非酒精性脂肪肝的風險。

過往有研究發現，長期攝取過多鹽分容易導致肝細胞損傷，並增加非酒精性脂肪肝的風險。 酒精： 酒精代謝主要經由肝臟執行，因此代謝後生成的乙醛會直接對肝臟造成損傷，同時會影響其他營養素代謝，造成脂肪堆積於肝臟而造成脂肪肝。

酒精代謝主要經由肝臟執行，因此代謝後生成的乙醛會直接對肝臟造成損傷，同時會影響其他營養素代謝，造成脂肪堆積於肝臟而造成脂肪肝。 高脂飲食： 攝取過多脂肪容易導致脂肪儲存堆積在肝臟，從而促進肝臟發炎情況。

攝取過多脂肪容易導致脂肪儲存堆積在肝臟，從而促進肝臟發炎情況。 果糖飲料：果糖代謝會增加脂肪生成而易有脂肪肝問題，故盡量減少飲用含果糖的飲品。

內容獲「好食課」授權刊登。

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