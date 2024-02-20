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【就業情況】本港最新失業率2.9%　逾10萬人無工開

社會 17:16 2024/02/20

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本港失業率維持2.9%。（資料圖片）

政府統計處今日（20日）公布最新失業率，去年11月至今年1月經季節性調整的失業率為2.9%，與去年10月至12月的數字相同。就業不足率亦保持不變，維持於1.0%水平。　

總就業人數由去年10月至12月的370.68萬人，下跌至去年11月至今年1月的369.7萬人，減少約9,800人。同期的總勞動人口亦由381.25萬人下跌至379.97萬人，減少約1.28萬人。

失業人數（不經季節性調整）由去年10至12月的10.57萬人，下跌至去年11月至今年1月的10.26萬人，減少約3,100人。同期的就業不足人數則由3.7萬人上升至3.88萬人，增加約1,800人。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，與上一個3個月期間相比，大多數行業的失業率下跌或保持不變，在勞工需求受經濟繼續增長所支持下，勞工市場短期內料會維持緊絀。

勞工處下月中將於會展舉辦大灣區青年就業計劃及開拓新機遇招聘會，將有超過80個僱主參與，提供大量職位空缺。下月26至27日亦於旺角麥花臣場館舉辦開創新里程招聘會，將有超過55名僱主參與。

勞工處去年11月至今年1月平均每月錄得近8.4萬個來自私營機構的空缺，按年下跌9.9%，較去年10至12月的平均數字下跌2.4%。求職人士可使用勞工處的網上平台獲取相關空缺資訊。

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責任編輯：梁薾心

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