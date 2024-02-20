【操控少女】涉安排兩少女賣淫主腦等4人認罪　官斥利用無知少女判囚18至45個月

▲ 4名男子涉安排少女賣淫，今於區域法院判刑。資料圖片

31歲助理工程督察涉安排15歲女友及另1名15歲少女賣淫，事後僅付200至1,000元肉金和冒牌手袋作報酬，警方在Telegram發現賣淫貼文揭發事件。涉案工程督察連同2名同伙及1名嫖客，早前承認導致另一人賣淫罪等共17罪，4人今（20日）於區域法院被判監18至45個月。暫委法官指女童案發時心智未成熟，被告作為成年人不應利用女童的無知圖利。

被告為李家良（45歲，地產中介）、鄭嘉華（31歲，助理工程督察）、司徒詠祖（21歲，地盤工人），以及女被告廖靜雯（33歲，鋼琴老師）。

鄭共承認14項控罪，包括與16歲以下女童非法性交罪，以及導致另一人賣淫等12罪；另與司徒同承認1項導致另一人賣淫罪，以及與廖同承認1項依賴他人賣淫為生罪。李則承認與16歲以下女童非法性交罪、製造及管有兒童色情物品共3罪。事發於2021年10月14日至2022年3月30日，涉及兩名案發時均為15歲的事主X及Y。鄭另被控與16歲女童以下作嚴重猥褻行為等共7罪。

暫委法官黃士翔判刑時指，創傷報告顯示女童X和Y均有創傷後遺症，X的自我認知消極，感內疚自責；為Y撰寫報告的專家指出，首次遇到受害人受到如此精神打擊，認為「冇嘢可以幫到我」。

對於辯方強調女童自願發生性行為，暫委法官反駁指女童當時明顯心智未成熟，當女童提出賣淫時，被告作為成年人應加以勸阻，而非利用女童的無知圖利，以金錢和手袋利誘女童賣淫，分別判被告李家良、鄭嘉華、司徒詠祖及廖靜雯入獄19個月、45個月、18個月及21個月。

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記者：陳曉欣