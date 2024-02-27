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【北上熱潮】港足靚仔前鋒落實轉投「中國曼城」　港人北上深圳多一個誘因？

社會 17:02 2024/02/27

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港足前鋒安永佳落實轉投中超球隊深圳新鵬城，新球季將身披19號球衣。

深圳新鵬城的前身是成立於2017年的四川九牛，在2023年賽季的中甲聯賽以22勝3平5負的戰績奪得中甲冠軍，成功升班中超，其後落戶深圳。值得一提，該球隊屬於城市足球集團旗下，與英超曼城、西甲基朗拿、日職橫濱水手及美職聯紐約城等屬姊妹球會。

根據內媒報道，深圳新鵬城今日(27日)正式開通官方微博，並發布新宣傳片，首次公布隊徽、新賽季球衣及球隊陣容等，當中安永佳亦在宣傳片中出現，他在新球季將身披19號球衣。

現年27歲的安永佳，曾效力港超班霸傑志，及後加盟中甲廣西平果哈嘹，他在去年中甲單季攻入15球，並當選中甲年度最佳球員。國際賽方面，安永佳亦已站穩港隊首席中鋒之位，去年9月以超齡球員身份代表港隊出戰杭州亞運，協助港隊史上首次殺入亞運男足四強；同年12月港隊時隔54年再度參與亞洲盃決賽周，他亦成功入選港隊，在3場分組賽均有上陣。

雖然被部分不諳足球的傳媒冠以「香港C朗」稱號，但其實安永佳俊俏外表與德國中場、現效力德甲多蒙特的萊斯(Marco Reus)更為相似。隨着安永佳正式加盟深圳新鵬城，新一季中超至少有3名香港球員參與，其餘2人包括梅州客家的茹子楠及浙江隊的梁諾恆。

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