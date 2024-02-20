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【招商引資】林健鋒不點名促國泰應開直航赴沙特　陳百里：機管局會和有關航空公司探討開直航

政治 17:38 2024/02/20

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林健鋒不點名促國泰應開直航赴沙特。(立法會直播截圖)

經民聯立法會議員林健鋒批評，現時香港赴沙特阿拉伯等中東國家，沒有直航，要轉機，不利招商引資，不點名促國泰航空，有社會責任幫特區政府開拓新直航航線赴沙特阿拉伯。商務及經濟發展局副局長陳百里指，航空網絡非常之重要，會將意見帶回機管局，一帶一路辦公室會主動協調和統籌，希望機管局和相關航空公司探討，盡快開展直航班次，或者透過簽訂一些航空協議，便利相關程序。

立法會工商及創新科技事務委員會今日舉行會議，討論香港參與一帶一路建設，林健鋒指，跑很多中東國家沒有直航，要轉機，赴阿聯酋和杜拜有直航，但赴沙特阿拉伯沒有直航要轉機，「點解要咁樣呢？又花時間又花錢。」他指，香港已經復常一段時間，香港很多航班航線都爆滿，相信香港的「旗艦航空公司」，有能力和資源，需要有社會責任幫特區社會開拓新直航航線，特別是在困難時候特區政府大支支持他們。

林健鋒促香港的旗艦航空公司，不要只將資源擺在賺錢的航線，可放在沙特，提到深圳有直航赴沙特阿拉伯，「我們的人咪走晒去深圳？點解香港冇呀？」他認為，如果要繼續開拓一帶路商機，相關方面很重要，有直航是造福香港。

議員關注生命健康研發院獲撥款比例 孫東：視乎各院校計劃書

另外，財政司司長在 2023-24 年度財政預算案中宣布，政府將推出一項60億元的資助計劃，資助本地大學設立生命健康研發院。創新及科技局局長孫東表示，當局在撥款審批過程必定十分嚴謹，亦對香港的大學將撥款用於內地分校的研究項目持開放態度。

多名議員對發展生命健康研發院表示支持。選委界立法會議員尚海龍指出，文件提到，政府建議獲支持成立的生命健康研發院不超過三所，他關注如何分配各所院校得到的撥款比例。孫東回應稱，撥款分配的比例，要視乎將來各所申請院校的計劃書而決定。

民建聯立法會議員黃英豪關注，現時香港城市大學設有獸醫學院，政府相關資助會否包含動物的生命健康。孫東表示，只要跟生命健康相關的，都符合申請資格。

委員會副主席吳傑莊則問到，政府如何確保將來獲得資助的兩至三所學院，他們的研究範圍不會重疊。孫東指，相信在大方向研究的重疊的機會不大，而在小方向研究有重覆亦不足為奇。

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記者：戴朗希

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