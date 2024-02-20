【全國兩會】特首晤港區人大代表　李慧琼：分享兩會建議

▲ 特首李家超今日在政府總部，會見港區人大代表。（戴朗希攝）

全國兩會下月在京召開，特首李家超今日在政府總部，會見港區人大代表。全國人大常委李慧琼會後見記者時表示，各代表在會上分享兩會建議內容，並聽取行政機關意見。對於港澳辦主任夏寶龍即將來港，李慧琼認為對23條立法下一階段工作，發揮積極作用。

李慧琼表示，她在會議上強調香港作為金融中心，協助國家成為金融強國的角色。有代表則希望跟港府合作做更多外交工作，在海外不同地方說好「中國故事」和「香港故事」。

前運輸及房屋局局長、港區人大代表陳帆表示，將就香港港口及貨運物流提出建議。他指香港的貨運量有所下跌，需探討如何在中央協調下，確立香港中轉及貿易物流樞樓的地位。

陳勇：港區人大代表表態支持23條立法

港區人大代表陳曉峰表示，較關注香港如何跟內地做好數據互聯互通，協助國家與世界接軌。他亦關心香港如何拼經濟，拼民生。

港區人大代表陳勇稱，今日會議上，各代表亦表達了全力支持特區政府就《基本法》23條的立法工作。

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記者：戴朗希