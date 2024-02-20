  • 25°C
香港時間 : 2024220日 (週二) 18:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王青霞 李龍基 農曆新年2024 新手爸媽 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港小姐丨何依婷日本滑雪頭撞地受傷　Regina：不要掉以輕心

娛樂 17:37 2024/02/20

分享：

分享：

熱門 王青霞 李龍基 農曆新年2024 新手爸媽 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

港姐何依婷在日本滑雪受輕傷。

港姐何依婷（Regina）在去年底結婚「升呢」成為人妻，她她繼上月新婚到日本北海道二世古滑雪後，近日再趁農新年再飛日本東京白馬滑雪。

近日，何依婷已不時在個人社交平台上載滑雪靚相及短片，盡展美女人妻本錢。

何依婷結婚丨何依婷結婚做足傳統儀式　Regina：謝謝家人的疼愛

點擊圖片放大
+9
+8

何依婷：要做好保護

可是她自爆在滑雪期間受傷，寫道：

受傷時，有點後悔又有點痛
傷好時，有點想念又有點想去🤣

這次滑雪之旅的最後一天
在紅道上被途人撞倒了
頭落地撞了兩下
但幸好有頭盔的保護
亦有很好多熱心的途人幫忙
受了點小傷
休息了一星期好返好多了
大家做運動時真的要做好保護，不要掉以輕心❣️

不過，小小傷未有嚇怕何依婷，續表示想再滑雪，稱：

我又想再去啦
可唔可以快啲冬天again

#酒店門口影相除咗個頭盔
#其他時間長期帶住
#真係又要威又要帶頭盔

最新影片推介：丘靜雯專訪

TOPick柴犬追星
最美主播丨丘靜雯回望5年主播生涯樂與苦　Nicole主持《一線搜查》：更加貼地

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

萬千星輝頒獎典禮2023丨佘詩曼何依婷互抱力證冇不和　阿佘鼓勵徒弟：唔好令Man姐失望！
18:13 2024/01/19
萬千星輝頒獎典禮2023丨佘詩曼何依婷互抱力證冇不和　阿佘鼓勵徒弟：唔好令Man姐失望！
新聞女王丨何依婷讚老公結婚誓詞感人　對頒獎禮入圍十強已滿足
16:28 2023/12/23
新聞女王丨何依婷讚老公結婚誓詞感人　對頒獎禮入圍十強已滿足
何依婷結婚丨何依婷結婚做足傳統儀式　Regina：謝謝家人的疼愛
16:34 2023/12/22
何依婷結婚丨何依婷結婚做足傳統儀式　Regina：謝謝家人的疼愛
新聞女王丨何依婷演技大躍進　Man姐連環爆Seed鬧醒曉薇
15:42 2023/12/20
新聞女王丨何依婷演技大躍進　Man姐連環爆Seed鬧醒曉薇

你可能感興趣

萬千星輝頒獎典禮2023丨佘詩曼何依婷互抱力證冇不和　阿佘鼓勵徒弟：唔好令Man姐失望！
18:13 2024/01/19
萬千星輝頒獎典禮2023丨佘詩曼何依婷互抱力證冇不和　阿佘鼓勵徒弟：唔好令Man姐失望！
新聞女王丨何依婷讚老公結婚誓詞感人　對頒獎禮入圍十強已滿足
16:28 2023/12/23
新聞女王丨何依婷讚老公結婚誓詞感人　對頒獎禮入圍十強已滿足
何依婷結婚丨何依婷結婚做足傳統儀式　Regina：謝謝家人的疼愛
16:34 2023/12/22
何依婷結婚丨何依婷結婚做足傳統儀式　Regina：謝謝家人的疼愛
何依婷 娛樂人物職業 演員 香港小姐 滑雪 日本

最高瀏覽

飛來橫禍︱10歲男童遭煙花插入後腦爆炸亡 家人悲痛網上緝兇：還我公道
飛來橫禍︱10歲男童遭煙花插入後腦爆炸亡 家人悲痛網上緝兇：還我公道
娛圈孝順仔丨林子善感激TVB知遇之恩　計劃為父母置業：呢世都還唔晒
娛圈孝順仔丨林子善感激TVB知遇之恩　計劃為父母置業：呢世都還唔晒
急症室最長等候時間（02月20日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月20日 時間12:05）