香港小姐丨何依婷日本滑雪頭撞地受傷　Regina：不要掉以輕心

▲ 港姐何依婷在日本滑雪受輕傷。

港姐何依婷（Regina）在去年底結婚「升呢」成為人妻，她她繼上月新婚到日本北海道二世古滑雪後，近日再趁農新年再飛日本東京白馬滑雪。

近日，何依婷已不時在個人社交平台上載滑雪靚相及短片，盡展美女人妻本錢。

何依婷結婚丨何依婷結婚做足傳統儀式 Regina：謝謝家人的疼愛

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

何依婷：要做好保護

可是她自爆在滑雪期間受傷，寫道：

受傷時，有點後悔又有點痛

傷好時，有點想念又有點想去🤣 這次滑雪之旅的最後一天

在紅道上被途人撞倒了

頭落地撞了兩下

但幸好有頭盔的保護

亦有很好多熱心的途人幫忙

受了點小傷

休息了一星期好返好多了

大家做運動時真的要做好保護，不要掉以輕心❣️

不過，小小傷未有嚇怕何依婷，續表示想再滑雪，稱：

我又想再去啦

可唔可以快啲冬天again #酒店門口影相除咗個頭盔

#其他時間長期帶住

#真係又要威又要帶頭盔

最新影片推介：丘靜雯專訪

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5