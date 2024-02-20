香港小姐丨何依婷日本滑雪頭撞地受傷 Regina：不要掉以輕心
娛樂 17:37 2024/02/20
港姐何依婷（Regina）在去年底結婚「升呢」成為人妻，她她繼上月新婚到日本北海道二世古滑雪後，近日再趁農新年再飛日本東京白馬滑雪。
近日，何依婷已不時在個人社交平台上載滑雪靚相及短片，盡展美女人妻本錢。
何依婷結婚丨何依婷結婚做足傳統儀式 Regina：謝謝家人的疼愛
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何依婷：要做好保護
可是她自爆在滑雪期間受傷，寫道：
受傷時，有點後悔又有點痛
傷好時，有點想念又有點想去🤣
這次滑雪之旅的最後一天
在紅道上被途人撞倒了
頭落地撞了兩下
但幸好有頭盔的保護
亦有很好多熱心的途人幫忙
受了點小傷
休息了一星期好返好多了
大家做運動時真的要做好保護，不要掉以輕心❣️
不過，小小傷未有嚇怕何依婷，續表示想再滑雪，稱：
我又想再去啦
可唔可以快啲冬天again
#酒店門口影相除咗個頭盔
#其他時間長期帶住
#真係又要威又要帶頭盔
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撰文 : TOPick柴犬出動