可憐的東西｜愛瑪史東全裸大膽演出　被喻從影以來突破之作

▲ 愛瑪史東憑《可憐的東西》成奧斯卡影后大熱。

日前，剛勇奪金球獎影后的愛瑪史東（Emma Stone）在倫敦盛大舉行的第77屆英國電影學院獎（The 77th British Academy Film Awards），再憑《可憐的東西》（Poor Things）於「英國奧斯卡」二度封后。

《可憐的東西》作為她久違影壇3年後的新作，被譽為「重新定義電影新典範，必成永垂不朽之作」，愛瑪史東突破性的演出更是萬勿錯過！

電影改編自蘇格蘭作家 Alasdair Gray贏得享譽文壇的Whitbread Award及Guardian Fiction Prize同名小說。並由《爭寵》（The Favourite）金獎提名編劇Tony McMamara與導演Yorgos Lanthimos聯手打造。

故事背景設定在19世紀的維多利亞時代晚期，講述一名年輕女子「貝拉」（愛瑪史東飾）為逃避丈夫的虐待而不幸遇溺身亡，隨後被科學家 Godwin Baxter（威廉達佛飾）救起，並將她體內尚未死亡的胎兒的大腦轉移到她腦中，為她重新賦予生命。

▲ 為突顯維多利亞年代的服裝輪廓，服裝設計師利用寬肩剪裁襯托女性纖細的身材。

女子「復活」後成為 Bella Baxter，身體是一名成熟女性，心智則停留在孩童階段。她的思想不受社會規則束縛，異想天開、性慾過剩，更對未知的世界如飢似渴。

最終，她拋棄了科學家，與同樣充滿野性的律師 Duncan Wedderburn（馬克魯法洛飾），追求無拘無束的人生。帶領觀眾以全新角度反思性別、身份、自由、女性主義等重大課題。

突破天花板之作

《星聲夢裡人》（La La Land）金像影后愛瑪史東今次以正面全裸、多場大膽性愛場口，瞓身演繹嬰孩心智熟女慾身的「女版科學怪人」，更被譽為從影以來突破天花板之作。

愛瑪史東透露「貝拉」是她至今最私心喜愛的角色，甚至改變她的人生觀，飾演貝拉讓愛瑪史東重新接受生而為女人的一切，包括自由、恐懼與勇氣。單是欣賞她在戲中完全豁出去的演技都可謂值回票價。

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與愛瑪史東同場大鬥演技的「變形俠醫」金像提名男星馬克魯法洛（Mark Ruffalo），一改戲路飾演縱情聲色的律師，展現前所未見的喜劇感，贏得奧斯卡最佳男配角提名及多項大獎。

另一位戲路縱橫的金像提名老戲骨威廉迪福（Willem Dafoe）飾演改造貝拉的瘋狂科學家，由造型到演繹都完全角色上身，成功贏得金球獎等多項「最佳男配角」提名。

鬼才導演執導

希臘鬼才導演尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）早前憑《爭寵》（The Favourite）贏得奧斯卡最佳電影及最佳導演提名，其代表作如《聖鹿獵殺》（The Killing of a Sacred Deer）、《單身動物園》（The Lobster）均在康城影展獲獎及贏得多項電影大獎提名，在國際影壇備受注目和肯定。

今次他再度帶領《爭寵》金像級幕後班底，以他的獨特美學，建構一個光怪陸離、充滿黑色幽默和超現實色彩的世界，獲國際影評人譽為一部與別不同的藝術品。

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橫掃電影大獎

《可憐的東西》（Poor Things）除榮獲本屆金球獎最佳電影(音樂/喜劇組)外。愛瑪史東繼《星聲夢裡人》（La La Land）後，擊敗《調教你處男》（No Hard Feelings）珍妮花羅倫絲、《Barbie芭比》Margot Robbie等勁敵勇奪「音樂喜劇類最佳女主角」和「英國電影學院最佳女主角」的肯定。

此外，電影更得到奧斯卡金像獎多達11項提名，包括最佳電影、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角、最佳改編劇本等。連同威尼斯影展金獅獎、美國國家評論協會十大電影、美國電影學院十大電影等，有望橫掃多個電影大獎。

記者：傅承嘉