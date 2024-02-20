玩味設計｜日本女生發明飯粒胸針製造搭訕機會　心儀對象：你飯粒黏在身上了嗎？

▲ 大家覺得飯粒飾物好看嗎？

單身者「脫單」方法可以有很多種，例如增加社交活動、透過交友軟件認識合適對象，甚至是拜月老，但日本有一名女生可能很喜歡看偶像劇，對男主角替女主角拿掉臉上飯粒的橋段念念不忘，她竟發明「「飯粒胸針」，稱可以增加被搭訕的機會：「你飯粒黏在身上了嗎？」從而認識到心儀對象，擺脫單身！

這個像真度超高的胸針可別在衣服上任何位置，例如手袖或領口位，有網民指出，有時候跟心儀對象外出食飯，可能會不知道如何打開話匣子，一旦用了這個飯粒胸針，就製造了話題，就算只是跟朋友在一起，也增加了被搭訕的可能性，所以大讚這個發明「偉大」，不過亦有網民持相反意見，認為被誤會有飯粒黏在身上是不好的印象，感覺不夠整潔，會被扣印象分。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

網站推一比一飯粒耳環

未知是否看到了這名女生的創意，有日本網站推出同款飯粒胸針和耳環，兩者定價都是900日元（約HKD46.84），而且胸針設計只有三粒米飯，當別在袖口位置時，像極了黏住真的米飯，網站在介紹產品一欄留言：「這款胸針適合想要被告知 『嘿！有一粒米！』的人。戴在手腕上、戴在脖子上、戴在包包上、戴在領帶上等。」

除了胸針，還有一比一大小的飯粒耳環，網站留言：「這些是真實大小的米粒耳環，會讓人說：『你的耳朵裡有米粒嗎？』」而且還有1 粒、2 粒和 3 粒版本，不過網民對此興趣不大，笑稱不想被誤會耳朵長蛆蟲，這樣反而會減少桃花呢！

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：李惠儀