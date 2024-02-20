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【醫健通+】議員質疑花14億太貴促拆件　盧寵茂：需整套完成

社會 18:01 2024/02/20

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(資料圖片)

政府計劃用5年時間，升級目前的醫健通平台至「醫健通+」，包括促進私營界別上載病人電子健康紀錄至「醫健通 +」，並新增一系列功能，包括讓市民及其授權人士永久取覽電子檢測報告、簽發電子醫療證明書、透過建立個人 二維碼，進行預約、轉院及配藥身份認證、使用自我監察技術監測健康指標等。

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醫務衛生局局長盧寵茂表示，系統主要交由醫管局資訊科技團隊負責。他指，過去因為誘因不足及技術障礙，令私家醫生上載資料感到並不值得，需用誘因令私家醫生參與。他指不希望用到立法手段要求提供醫療數據，但亦不排除做法。

議員質疑花14億太貴促拆件   盧寵茂不認同 

立法會議員楊永杰質疑，政府升級智方便只需1.9億，亦希望政府提高使用率，並研究與HA GO融合，打算呈交財委會上投棄權票。保險界陳健波亦質疑市民的參與程度，認為可考慮「拆件式收費」

盧寵茂表示，醫健通的數據量比智方便多好多，指屬「超級工程」。他不同意項目要拆件，指每個人200蚊則可以構建系統，指成立系統後可以節省病人重複檢查的開支。他亦表示，會整合HAGO等程式。

立法會議員陳凱欣關注如何保障數據儲存安全。醫管局資訊科技醫療信息主管張毅翔表示，投資不少金錢於訊息安全，團隊規模亦有擴大。

方保僑：打通公私營醫療系統挑戰大   但能節省部分重複檢查開支

資訊科技商會榮譽會長方保僑向TOPick表示，政府要打通公私營醫療系統挑戰大，計及開發費用14億已不算多錢。他認為，如果系統能夠成功建立，可以節省部分醫療開支，例如轉醫生後重複做化驗的費用。至於市民選擇性提供數據的功能，相對並不困難。

方保僑表示，各個私家醫院臨床管理系統的制式、包括文字、以及文件的格式均各有不同，為確保數據無誤，政府需要做大量數據測試確保運行暢順。另外，要令私家診所、化驗所上載數據，牽涉的更非是錢的問題，有需要幫助他們建立電子臨床系統，需要一定時間。

方保僑亦表示，醫院以及大學一直是網絡保安較脆弱的一環，政府要考慮設立數據庫的保安要求，如出現洩漏或會導致大量醫療數據遺失。

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記者：陳展棋

 

 

 

 

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