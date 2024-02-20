喜動dayday330嘉年華@數碼港　結合運動和身心靈健康元素　培養「330小休息」習慣

新生精神康復會（下稱新生會）一向致力透過dayday330活動，推廣身(3)、心(3)、靈(0)健康以達致整全精神健康的理念。今個復活節3月30日，新生會將會在數碼港舉辦「喜動dayday330嘉年華@數碼港」，特別結合了不同運動和身心靈健康元素，設計出多個以「5大促進身心健康的方法」為題的工作坊、攤位、表演和講座等活動活動。當日更有免費穿梭巴士，接載參加者來往活動場地及旺角朗豪坊或金鐘海富中心。小編為你整合「喜動dayday330嘉年華@數碼港」中5大好點子，等你去玩前做足準備！

「喜動dayday330嘉年華@數碼港」

日期：2024年3月30日（星期六）

時間：上午9:30－下午5:30

地點：數碼港廣場及戶外草地平台

活動詳情及報名：https://www.330day2024.hk/

齊來探索挑戰！喜動尋蹤330大挑戰

想知怎樣從探索挑戰的過程中，了解身心靈健康，並學習關心自己，就要親身體驗「喜動尋蹤330大挑戰」。挑戰特別以「5種促進身心靈健康」，包括動一動身、好奇留意、與人聯繫、持續學習及給予樂善為主題，為一家大小度身訂造的關卡挑戰遊戲。

參加者只要在限時90分鐘內，與家人一起根據地圖線索尋找9個挑戰關卡，並在各指定關卡中完成任務，便可贏取豐富禮品、電子證書以及獎牌，以鼓勵大家能持之以恆地關顧身心靈健康！

提提大家，過關後你還能獲得不同材料和元素，伸延參與「復活節彩蛋設計比賽」，創作獨一無二的復活蛋。優秀作品更可獲得精美獎盃及獎品，延續挑戰帶來的驚喜！

盡情釋放安多酚！

6大身心靈活動工作坊

「喜動dayday330嘉年華」結合不同運動元素推出5大運動工作坊，每位參加者只需支付$80的費用，就可按自己喜好選擇參與以下工作坊:

大笑瑜伽

拳擊舞動

親子瑜伽

養心‧八段錦

開心Zumba

在專人指導下盡情享受運動樂趣，提升身心靈健康，大會還預備了免費的身心靈工作坊，透過靜觀、心靈樽、環保玩具閣等方式，教你關注身心靈健康。

享受親子樂趣！

全新平衡車體驗

趁假期想同小朋友放電? 平衡車運動絕對是個不錯的選擇！透過駕駛平衡車，既可讓小朋友盡情揮灑汗水，還能鍛鍊他們的反應速度、平衡能力和肌肉協調，同時培養自信心。家長更可以在遊戲中陪伴並鼓勵孩子們，一起享受開心親子時光！

滿足身心靈體驗！

Dayday330 x Shall We Talk身心靈探索之旅

參加者只要拿著330探索者通行證四處探索，再完成各項有關身心靈的攤位活動和運動體驗，就能收集蓋印，換取驚喜獎品！過程中，既能讓你享受運動帶來的樂趣，更能激發你的好奇心，啟發你持續學習的精神。

學習快樂！

提升身心靈健康講座

經歷了連串的探索及挑戰之旅後，你可以靜下來參與有關提升身心靈健康的講座，為這個嘉年華劃上完美句號。

小編推介大家參加由臨床心理學家主講的「健康生活小貼士：邁向整全身心靈」講座，專家教授五種獲實證支持的紓壓小方法，教你調節情緒；而另外一個增進親子關係的「五種促進身心靈健康的方法」講座，則重點分享五種促進身心靈健康的方法，並透過親子活動及遊戲，提升大小朋友的身心健康!

點擊 https://www.330day2024.hk/，就可進一步了解活動詳情與參與方法。