求子辛酸︱可宜佗龍B成功分享備孕心路歷程　名校媽媽高壓成長承諾不做怪獸家長

▲ 可宜現在佗龍B仔8個月，夫妻結婚2年多才造人成功。

中英混血主持可宜與籃球明星老公鄭錦興早前宣佈造人成功，佗龍B仔的她預產期在今年4月。現年40歲的可宜自知已屆高齡，婚後就開始努力造人，可惜原來並非想像中容易，整個備孕過程充滿挑戰，最終靠一招造人成功。不過BB未出世，已經為讀書一事煩惱，出身名校又接受過香港英國兩地教育的可宜，原來從小在高壓下成長，她希望兒子出生後，可以按自己的性格及興趣去選擇路向。

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可宜從小要上多種興趣班

可宜畢業於港島區名校聖保祿學校，而丈夫則畢業於英華書院，夫妻同樣畢業於香港的傳統名校。可宜表示，在聖保祿學校由幼稚園讀到中四，後來轉到英國升學，大學畢業於倫敦大學學院。雖然爸爸是英國人，但思想傳統，可宜從小要上多個興趣班，包括畫畫、書法、小提琴及鋼琴，一直在高壓的家庭環境及傳統女校中成長，她坦言學識鋼琴只是基本。

我讀這間學校個個都識彈琴，你沒有8級不要說出來，很多人讀至小三已經8級，所以我不是特別有天份，我中三時才考到7級，在班上已經很差。

▲ 可宜在傳統女校聖保祿學校由幼稚園讀到中四。（受訪者提供）

現在成為準媽媽的她，不禁反思自己會否也變成怪獸家長。她坦言因為有這些童年經歷，很怕會「複製」到兒子身上，「我都好怕自己會變成怪獸。」但她坦言時代不同，最重要按小朋友的性格去發展，

如果他接受能力及承受壓力高，不妨給他作多方面嘗試，但不會強逼他學習，最重要找到個人興趣，再鼓勵他踏出多一步。

▲ 可宜預產期在4月。越玲瓏攝

首選傳統學校打好中文根基

在教育方面，可宜與丈夫都達成了共識，雖然身邊很多朋友都指國際學校相對較輕鬆，但兩夫妻希望兒子打好中文基礎，所以會以入讀傳統學校為首選。可宜回想自己小時候，中文對她來說是極度困難，「默書可以錯50個字」。因為爸爸是英國人，所以家中都以英語溝通，中文科只有媽媽為她補課，令她深明學好中文的重要性，「慶幸父母送我去傳統學校打好中文根基，過了10歲再讀中文真的很困難。」

現在佗龍B仔的可宜，提到丈夫會否希望囝囝繼承衣鉢？她指做籃球員這條路很辛苦，不希望兒子承受，不過會培養兒子從小做運動，「爸爸有這方面垂手可得的資源，能從小栽培他學一種運動，是一件很好的事。」她與丈夫都希望兒子能夠開心健康成長及心地善良，兩人會以身作則，讓兒子學到正確價值觀。

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可宜求子歷盡辛酸

可宜與丈夫於2021年結婚，婚後已不設防，惟仍未有好消息。提到求子辛酸，可宜坦言是一段漫長的備孕心路歷程，「試過看中醫調理身體，還有做暖宮及針炙。另外丈夫是運動員體力容易虛耗，我買不少營養補充品讓他補充精力，聽朋友講澳洲袋鼠精有用，又給丈夫嘗試，而中國傳統的海狗丸都有嘗試，基本上好多都有嘗試過。當然身體檢查都有做，結果顯示都很健康。中醫則建議我們計算排卵期，但無形中造成壓力，要夾時間去造人，但可能工作太忙，所以一直未能成功。」

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睇風水後一個月「中獎」

科學的方法嘗試過，而不科學的方法，可宜為了求子都決定一試。心灰意冷的她曾求助風水師，詢問是否命中注定沒有小朋友，幸得風水師的鼓勵，及指引他們在床尾放一隻銅雞，之後夫妻就放鬆心情，順其自然，在不足一個月下果然造人成功，可宜當時都嘖嘖稱奇：「信不信由你。」不過，她強調擺設風水物品需要配合命格，不同人有不同的擺設。

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高齡產婦記性差

作為高齡產婦的可宜，慶幸在懷孕過程中沒有太多不適，沒有嘔及頭暈，惟在懷孕初期易累、渴睡，以及記性變差。她笑言，試過忘記工作會議走去澳門玩。

可宜提醒自從懷孕後，身邊好多朋友都叫她一定要請陪月，但她跟老公態度比較輕鬆，認為船到橋頭自然直，豈料佗囝囝到4個半月時，致電相熟朋友才得悉陪月已被預約到9月，她才驚覺原來很多人一懷孕就預約陪月。可宜認同陪月很重要，因為女人坐月就好像重新開機，坐月坐得好，身體會變好。她呼籲準媽媽們要提早預約。幸好現在都有很多月子中心，大家都可以留意那種服務適合自己。

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記者：陳麗薇

場地提供：愛寶貝月子中心