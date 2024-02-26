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飲食攻略｜天氣忽冷忽熱稍一不慎恐流感纏身　烹飪導師教煲一款湯水清熱抗病

保健美顏 11:54 2024/02/26

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熱門 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

本港天氣顯著清涼，天文台預料一股季候風補充會在本周後期抵港，本周五（3月1日）氣溫一夜跌9度至最低15度；翌日更會跌至最低14度，北區清晨7時，最低氣溫更只有11度。受天氣不穩影響，加上正值流感高峰期，稍有不慎恐易感染呼吸道疾病。有見及此，烹飪導師及食療專欄作家芳姐分享一款粉葛馬蹄三豆薏米湯，幫助大家預防呼吸道疾病兼紓緩肩頸膊痛及頭痛。

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天氣不穩易誘流感肆虐

近期流感肆虐，加上天氣不穩、溫度又忽冷忽熱，稍有不慎便可能會染上呼吸道傳染病。烹飪導師及食療專欄作家芳姐表示，馬蹄具有清化痰熱功效，可有效防治流感、急性咽喉炎，是呼吸道傳染病盛行季節的上佳食材；粉葛則有解肌退熱、清肺熱兼潤肺燥功效，對於咽乾喉疼、便秘皆非常有益。

芳姐推介以下一款「粉葛馬蹄三豆薏米湯」養生湯水，湯中以粉葛配合馬蹄、赤小豆、扁豆、綠豆、薏米煮排骨湯，可有助預防呼吸道疾病、紓緩肩頸膊痛及頭痛等痛症，對於糖尿病、高血壓及皮膚搔癢人士亦頗有益處。

粉葛馬蹄三豆薏米湯

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材料：粉葛 1斤、馬蹄 8粒、赤小豆、扁豆、綠豆、薏米各1兩、陳皮1個、排骨12兩。

做法：

1.粉葛去皮，洗淨後切塊；

2.馬蹄去皮、洗淨；

3.三豆、薏米及陳皮浸洗；

4.排骨出水；

5.全部材料10碗水煮2小時；

6.煮成4至5碗即可飲用。

文章已獲「芳姐保健湯餸」授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣

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