【垃圾徵費】環保署為關愛隊舉行簡介會　徐浩光：絕非要藉徵費帶來額外收入

▲ 環保署為關愛隊舉辦首場垃圾收費簡介會，環保署署長徐浩光（中）講解垃圾收費的最新推行安排，以及實施第一階段管制即棄膠餐具和其他塑膠產品的細節。（政府新聞處圖片）

環保署今日（20日）在禮頓山社區會堂為地區服務及關愛隊舉辦首場都市固體廢物收費簡介會。環保署署長徐浩光會上強調，政府推行垃圾徵費絕非要藉此帶來額外收入，亦非旨在懲罰市民，而是要鼓勵各界珍惜資源，積極落實源頭減廢及乾淨回收，從而減少整體都市固體廢物棄置量。

徐浩光又指，要順利推行這項涉及全港各界的政策，地區力量的支持十分重要，呼籲關愛隊成員在地區工作中，聯同區議員及其他地區人士支持和協助環保署的宣傳及政策解說，一同協助市民為垃圾收費做好準備。而環保署亦已向各區民政事務處發送垃圾收費的宣傳物資，以派發予區議員及關愛隊成員使用。

另外，環保署會在九龍及新界區舉辦再兩場為關愛隊成員而設的簡介會，為他們解釋垃圾收費的安排及執行細節，以便他們向市民解說。

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責任編輯：黃小冰