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【醫療券】牙醫學會：試點設於關口鼓勵市民北上　與醫療券原意有偏差

社會 19:55 2024/02/20

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醫療券大灣區試點計劃增加兩間牙科診所及醫院。( 梁偉榮攝)

政府昨日(19日)推出大灣區醫療券試點計劃，位於深圳、中山、廣東等地的5間綜合式及兩間牙科醫療機構參與，預計今年第三季推出。

有聽眾於電台峰煙節目上，反映本港牙醫濫收費用，認為內地牙科服務質素比香港好，應增設更多可使用醫療券的牙科機構。香港牙醫學會會長陳超余表示，牙醫於世界上的水準名列前矛，認為只是個別事件，亦不宜未理解清楚事件後評論。

陳超余表示，內地牙醫服務的硬件較便宜、取材方面可能有偏差，令價錢較便宜，本港牙醫服務整體成本高。他強調，牙醫收費各有高低，是由自由市場決定，亦有牙醫為基層市民提供資助。陳超余亦稱，相信不會有太多病人到內地求診，不過他同意醫療券開放至大灣區牙科診所，會令本港醫生構成壓力。

他表示，光顧牙醫服務不應只是考慮價錢，亦應考慮質素，歡迎正面「貨比貨」的競爭。不過他指，醫療券先導計劃的本意是服務旅居內地市民，不過現時試點設立於關口地區，演變成鼓勵市民北上，認為新政策給予錯誤信息予香港市民、北上消費、睇牙是更好的選擇，「公帑應用於本地經濟，點都好過用於香港地區以外的人」。

對於本港牙醫短缺，陳超余指，大多是於公營市場出現移民潮及退休潮，但於私營市場實際上並非出現很大短缺。他亦指，開關後北上睇牙已令本港牙醫生意有2-3成跌幅，變相醫生有更多時間接新症。

擁有愛康健的希瑪醫療首席及策略投資總監陳永基表示，每個月有一萬名本港市民到愛康健就診，佔病人總數一半，當中三成是65歲的長者。他表示，昨日公布政策下接獲不少查詢，但暫時未能預估生意的增長。目前該公司的收費價格為本港牙醫約一半，收費需視乎個別情況而定。公司則表示，採用國際進口設備及原材料，認證資格和操作資格與香港相若。

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記者：陳展棋 

 

 

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