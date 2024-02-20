【虛假學歷】外地學歷評估申請創新高　評審局揭22宗假學歷按年急升7成

▲ 學術及職業資歷評審局在上年度識別到22宗涉及虛假學歷的認證申請。

個別人士及公私營機構均可向學術及職業資歷評審局申請學歷評估服務，以評定外地院校頒授學歷相當於本港資歷級別認證。評審局年報披露，上年度識別22宗申請涉及虛假學歷，按年急升7成，佔整體申請比例則微升至0.4%，局方指未知當中是否涉及內地優才或專才虛報學歷，強調會繼續做好把關。

申學歷評估5258宗 歷年新高

教育局向立法會提交評審局2022/22年度年報，披露截至去年3月底，1年內接獲5,258宗學歷評估個案申請，創下歷年新高，並按年升24%。其中涉及內地院校頒授資歷的申請稱冠，佔1,691宗，比上年度1,099宗按年急升逾半；其次為英國佔1,548宗，按年亦升近2成；年報解釋，相信與更多香港學生選擇畢業後回港，及持內地學歷申請者數字趨向穩定有關。

年報亦指出，整體有655宗申請不獲接納，按年升2%，拒批原因包括學歷不受頒授國家或地區承認、申請人未能提供足夠資料，以及申請人自願撤回申請等。其中22宗申請更被局方識別涉及虛假學歷，數字比2021/22年度13宗急升7成，並略低於2020/21年度的24宗，局方已報警處理。

或現漏網之魚 局方做好把關

對於藝人李龍基未婚妻王青霞，對外宣稱通過優才計劃來港後，被揭涉嫌使用虛假畢業證書及逾期留港，民建聯立法會議員兼評審局主席陳仲尼向本報表示，過往評審局調查揪出不符合資格申請，承認有機會出現漏網之魚，局方會繼續做好把關。

評審局總幹事周慶邦補充指，政府並無要求人才入境計劃申請人，向評審局申請學歷認證，故不掌握是否涉及優才或專才的僱主申請認證，惟他強調絕大部分個人申請為香港人，又指涉及虛假學歷申請佔比，由前年0.3%升至0.4%，升幅輕微。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：馮琪雅