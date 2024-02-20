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【巴士發展】城巴：年內在港島興建加氫站　有意引入巴士快速交通系統

社會 22:34 2024/02/20

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熱門 王青霞 李龍基 農曆新年2024 新手爸媽 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

（王韻青攝）

城巴引入的全港首輛雙層氫能巴士，已進行不載客道路測試，目標最快於1個月內，在20號窩打老道綫正式投入服務。城巴今日（20日）指，測試整體順利，預計氫巴很快可正式投入，上月已培訓車長及相關後勤人員。

現階段法例不容許氫巴過隧道，城巴發言人稱，據了解機電工程工程署已找顧問公司研究氫巴能否過隧道，並進入最後研究階段，積極期待結果。但由於目前未能過隧道，加上城巴加氫站位於西九龍車廠，故氫巴首階段只能在九龍區服務，包括20號線，行經長沙灣海達村至啟德沐安街。

發言人續指，年內會跟煤氣公司合作，在港島創富道車廠興建第2個加氫站，規模較現有加氫站更大，每次可為約5至10部氫巴加氫；又會多購5部氫巴及5部電動巴士，跟柴油巴士做並行測試，以決定日後購入比例。發言人強調，雖然氫巴目前使用碳排放大量較高的「灰氫」，但相信技術發展後有機會用「綠氫」。

至於政府正研究東九龍綫營運模式，包括考慮引入智軌、雲巴或巴士快速交通系統（BRT）。城巴商務總監吳義君指，城巴有意引入BRT，形容BRT和巴士配套兼容，且不受軌道限制，認為不必被有軌運輸系統綁死；又稱既然雲巴也須建架空天橋，「那麼起天橋整巴士專線便可。」

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記者：梁薾心

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