【巴士發展】城巴：年內在港島興建加氫站　有意引入巴士快速交通系統

▲ （王韻青攝）

城巴引入的全港首輛雙層氫能巴士，已進行不載客道路測試，目標最快於1個月內，在20號窩打老道綫正式投入服務。城巴今日（20日）指，測試整體順利，預計氫巴很快可正式投入，上月已培訓車長及相關後勤人員。

現階段法例不容許氫巴過隧道，城巴發言人稱，據了解機電工程工程署已找顧問公司研究氫巴能否過隧道，並進入最後研究階段，積極期待結果。但由於目前未能過隧道，加上城巴加氫站位於西九龍車廠，故氫巴首階段只能在九龍區服務，包括20號線，行經長沙灣海達村至啟德沐安街。

發言人續指，年內會跟煤氣公司合作，在港島創富道車廠興建第2個加氫站，規模較現有加氫站更大，每次可為約5至10部氫巴加氫；又會多購5部氫巴及5部電動巴士，跟柴油巴士做並行測試，以決定日後購入比例。發言人強調，雖然氫巴目前使用碳排放大量較高的「灰氫」，但相信技術發展後有機會用「綠氫」。

至於政府正研究東九龍綫營運模式，包括考慮引入智軌、雲巴或巴士快速交通系統（BRT）。城巴商務總監吳義君指，城巴有意引入BRT，形容BRT和巴士配套兼容，且不受軌道限制，認為不必被有軌運輸系統綁死；又稱既然雲巴也須建架空天橋，「那麼起天橋整巴士專線便可。」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：梁薾心