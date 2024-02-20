【公務員】本年度截至去年底38名公僕被免職　2018/19至2022/23年度共195名公僕被免職

▲ 政府指，在2018/19至2022/23五個財政年度，有195名公務員被免職。（資料圖片）

政府指，在2018/19至2022/23五個財政年度，有195名公務員被免職；至於在2023-24 財政年度，截至2023年12月31日，則有38名公務員被免職。

公務員事務局向立法會提交的文件指，在2018/19至2022/23五個財政年度，共有1995人因干犯性質較為輕微的不當行為而須接受簡易紀律行動 ；另有1124名公務員因為干犯嚴重不當行為或被裁定干犯刑事罪行而須接受正式紀律行動 ，當中有195人被免職。

公務員事務局指，在2017/18至2021/22財政年度，每年被免職的公務員平均31人 ；2022/23財政年度被免職的人數達60人 ；至於在2023/24財政年度，截至2023年12月31日 ，則有38名公務員被免職 。

根據現行的公務員紀律機制，如證實公務員干犯了不當行為或被法院裁定干犯刑事罪行，當局可因應不當行為或刑事罪行的嚴重性、違紀人員的紀律及服務記錄等施加懲罰。懲罰包括譴責、嚴厲譴責、降級、迫令退休及革職。紀律處分當局亦可在作出上述某些處分的同時， 施加金錢上的懲罰包括減薪、暫停或延期增薪和罰款。

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責任編輯：區綽彥