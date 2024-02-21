【文化藝術】演藝學院虧轉盈受惠利率升租場旺　年報披露「善用舉報政策實踐良好管治」

▲ 演藝學院年報披露上年度錄得1,611萬元淨盈餘。（資料圖片）

演藝學院最新年報披露，2022至23年度成功扭虧為盈，由前年勁蝕近1,000萬元，改為錄得1,611萬元淨盈餘，校方解釋主因是利率上升，以及場地租賃活動需求旺盛。演藝學院近日亦發生煞停舞台劇演出風波，校方年報透露已「善用舉報政策處理持份者關注事項」以實踐良好管治，另已就將設於北部都會區的新校舍，展開顧問研究。

疫下蝕2年 去年淨盈餘1611萬

演藝學院過去在新冠疫情下，已連續2年錄得虧損，分別在2020/21及2021/22年度錄得1,891萬元及914萬元淨虧損。根據教育局向立法會提交演藝學院2022/23年度年報，披露校方全年錄得1,611萬元淨盈餘。

校方解釋，由於全面復常，學院財務表現出現「顯著逆轉」，淨盈餘大幅增加276%，主要歸因於利率上升，其中利息收入佔淨盈餘58%；此外，場地租賃活動需求旺盛，亦有助業績轉虧為盈。

校方提及，全年收入按年升近5%至逾5.8億元，開支總額亦增加0.47%至5.7億元，主要因應學術和場地租賃活動幾乎恢復到疫情前水平，導致學院日常運營費用產生連鎖效應，另由於人事變動，教職員約滿酬金及津貼等相關開支亦減少。

原定近日公演的一齣應屆演藝畢業生舞台劇作品突遭校方取消，校方曾回應解釋，在考慮「專業意見」後認為一旦公演會令參與師生面對法律風險。演藝學院校董會主席鄭維新在年報提及，為實踐良好管治，校方已優化教職員從事校外工作守則，並善用舉報政策處理持份者關注的事項，「學院將堅定不移，致力建立完善的管治制度，以加強問責精神和恪守正當程序的文化，提升公眾對學院的信任。」

北都擬設新校舍 已展開顧問研究

去年《施政報告》宣布支持演藝學院為本地及大灣區培育文化藝術人才，並在北都設立新校舍和增加非本地生比例。鄭維新表示，已就其策略性定位及在北都設立新校舍的長遠需要展開顧問研究，首階段將為校舍選址提供基本規劃參數，另將採討新校舍如何配合學院未來策略發展，旨在鞏固學院作為領導同儕的表演藝術學府地位，「為國家與世界連接作出更大貢獻」。

中短期發展方面，校方正檢討現有灣仔校舍場地與空間使用情況，以提出緩解空間不足的方案。鄭維新又說，學院已推出資助計劃，每月為修讀全日制資助課程的非本地學生提供住宿資助，藉此吸引更多非本地生；未來將採取嶄新方法吸引來自大灣區、內地、「一帶一路」沿線國家和海外的學生。

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記者：馮琪雅