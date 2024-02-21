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COLLAR顏值擔當｜蘇雅琳疑遭恆仔借醉狼吻　Ivy So以四個字回應事件

娛樂 10:20 2024/02/21

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熱門 王青霞 李龍基 農曆新年2024 新手爸媽 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）被指遭恆仔借醉親吻。

趙善恆（恆仔）早前在社交平台發文稱去年歷情變及喪父情緒備受困擾，患抑鬱甚至曾有輕生念頭。此文後出後，譚杏藍（小花）成眾矢之的，大批網民到她的個人社交平台留言怒罵，甚至指小花當年「派帽」。

小花在曾於個人IG限時動態發文回應，表示問心無愧。另外，有爆料者向傳媒提到恆仔的「花弗」事，事件更涉及女團COLLAR的顏值擔當蘇雅琳（Ivy So）！

ToNick主音恆仔抑鬱前度小花成眾矢之的　譚杏藍IG發文回應網民指摘

恆仔借醉親吻Ivy So？

爆料者向傳媒指恆仔在拍攝ViuTV劇集《和解在後》時，借醉親吻拍檔Ivy So，不過因Ivy So拒絕了他而未能成事。

恆仔在劇中演的葉志凡是Ivy So角色方圓工作上的導師，也有感情線，故二人在劇中有不少對手戲。

《和解在後》（劇照）

Ivy So回應事件

在「恆仔借醉」事件傳出後，Ivy So在昨晚（2月20日）10時多，在IG限時動態就報道作回應。

她在IG限時動態上載黑底白字，寫道：「並非事實」。

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Ivy So大爆無代溝

Ivy So、恆仔在劇集《和解在後》之外，也曾合唱該劇主題曲《記得梳頭》、一同出席米線店活動，二人似乎建立了工作上的默契。

Ivy So、恆仔曾一同接受TOPick訪問，恆仔直認二人在工作上是合拍，Ivy大爆二人沒有代溝，恆仔馬上說：「我keep得好tight，哈哈哈...」Ivy補充說：「我覺得佢似大我兩年。」

Ivy表示最欣賞恆導是努力、願意嘗試，「我覺得佢好多範疇都有涉獵，而佢會同好多人傾計，攞到好多靈感、學到好多嘢，從而再將自己嘅諗法擺落去，我覺得係好值得欣賞嘅！」

恆仔則說：「大家睇佢好似好輕鬆，或者成日都好開心、好可愛，但係佢其實付出咗好多努力，佢就角色寫咗一本好厚嘅日記，同埋佢拍完後學打鼓，即係佢唔畀自己停，呢個我非常欣賞。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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