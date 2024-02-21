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網絡熱話丨42員工夾份買彩券喜中$78億 1個原因獎金變零夢想破滅

休閒消費 13:15 2024/02/21

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美國早前一間餐廳發生騷動，該餐廳42名員工集資購買彩票中大獎，獎金高達近10億美元（約78億港元），他們欣喜若狂，甚至有員工高興到即時除下圍裙宣布辭職不幹。沒料到20分鐘後，一個細節令他們從天堂掉到地獄。

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據外媒報道，這段影片發生於數年前美國紐潭西州一間餐廳，近日又再被網民瘋傳。42名餐廳員工合資花費210美元即約1600港元購買「威力球」(Powerball)彩票，該餐廳擔任調酒師13年的查理（CharliePoveromo）提到，當時他收到朋友傳來的開獎號碼，發現他們購買的彩券上數字「2、11、47、62、63、17」，與開獎結果完全相符時，隨即開始打電話給其他人，告知這個好消息。

這群員工以為自己成為億萬富翁，所有人陷入一陣瘋狂，開始互相擁抱、跳來跳去，有人激動落淚，甚至有洗碗工直接脫掉圍裙，大喊：「我要辭職了！」

然而，直到一名正在用餐的客人打斷他們，告知他們剛才的中獎號碼是週三的開獎結果，然而他們實際上是購買週六開獎的彩票，而一切始於開獎網站尚未更新，因此資料還是舊的。

殘酷的真相令查理直言，「當我們發現時，就像氣球洩了氣」，另一名服務員克勞迪奧·坎波斯（Claudio Campos）則說，「我又看了一遍，我無言以對」，至於剛剛宣布離職的洗碗工，他也打起精神，笑了一笑重新穿上圍裙，說「回去工作吧」。

查理認為，剛剛那20分鐘的喜悅都是真實的，雖然遺憾沒有領到獎金，但他們再接再厲又去買了彩券，希望把之後的獎金帶回家。

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責任編輯︰王明芳

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