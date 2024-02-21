內地升學︱港女棄八大offer到內地升學　列兩地3大差異：有時唔知讀緊乜

▲ 港女分享在內地升學與本港院校的分別。

【DSE/本地升學/內地升學/八大】DSE文憑試將於4月開考，相信不少考生都在做最後衝刺，並要考慮升學出路。近日有00後港女在社交平台分享，由於DSE成績未如理想，雖有香港八大的offer，但並非其心儀學科。因此，她毅然選擇到內地升學，她列出兩地院校的分別，更大呻自己後悔了。

有港女在小紅書發帖，她表示，自己是土生土長的香港女生，在香港完成幼稚園至中學課程，並應考DSE。除了參加香港大學聯招（JUPAS），她亦有參加內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃。

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由於她DSE成績未達其心儀大學學科的要求，而在非八大讀相關學科學費亦較昂貴，大約每年6萬元，但她亦沒有信心可以透過副學士或高級文憑接駁上八大。經過衡量後，她最終決定赴內地升學，因學費較易負擔，而且其心儀學科在內地發展前景較香港好。

▲ 港女赴內地升學。（影片截圖）

內地升學｜學生競爭大

事主雖未有透露自己的心儀學科及升讀內地哪一所大學，但她分享了內地與香港院校的差異。她形容，內地學生有過度競爭的情況，學習氣氛較香港更緊張。內地生在大學一、二年級已開始實習，重視實踐。港生多數在大一和大二較注重學科成績，大三才會實習。

內地升學｜以中文授課

本港大學大多以英語授課，但內地則以中文授課，事主坦言，由於現時很少用英文交流和寫論文，英文能力已在下降。

內地升學｜課程內容參差

事主提及，內地大學課程太多「水課」，「水課」即課堂管理鬆散、課程內容簡單乏味、利於學生順利獲取學分，但不利於學生就業發展的課堂。為了填滿學分，事主被迫報讀大量「水課」，佔據了她太多時間，導致她沒有時間自我學習及提升專業技能。

有時真係唔知自己讀緊啲乜嘢。

最後，她提醒DSE考生在選擇升學出路時，要考慮日後的發展方向，若想在香港發展，她強烈建議留港升學，因內地大學在港的認受性不算高。若想到內地發展，則可考慮在內地升學，提早適應。

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責任編輯：王明芳