HOME即是識丨周吉佩支嚳儀被森美嘲「吉儀隊」　魏嘉信要與曹敏寶「生三個」？

▲ 《HOME即是識》主持及嘉賓曹敏寶、魏嘉信、陳若思、森美、馮盈盈、支嚳儀、周吉佩。（左起）

由森美、馮盈盈、陳若思及倪嘉雯主持的TVB問答遊戲節目《HOME即是識》在今晚（2月20日）、明晚（2月21日）兩晚播出的第三輪初賽，藝人隊是來自《中年好聲音》的周吉佩（吉吉）和支嚳儀、曹敏寶和魏嘉信；素人隊則有加菲貓及小丸子、Mandy及Kenneth、Rainy及Paddy、Carol及Ming。

「家務擔當」吉吉自揭嗜好是洗碗，笑言透過洗碗能清空頭腦，是紓壓好方法；支嚳儀則笑指自己更換垃圾袋時會噴香水，確保每次扔垃圾都香氣四溢。

對於吉吉與支嚳儀組隊，森美更笑指「唔老黎」：「一個叫阿吉，一個叫阿儀，咪吉儀組合？！」認真抵死。

HOME即是識丨安德尊宋芝齡打情罵俏 森美指二人：根本天生一對

▲ 「吉儀組合」周吉佩和支嚳儀。

森美取笑魏嘉信

講到生得最多小朋友的隊伍，魏嘉信即自告奮勇：「我哋都三個，夾埋……唔係一齊生！」森美聞言即揶揄：「知道唔係你兩個生，律師講嘢果然精準好多（魏嘉信職業為律師）。」

在第一回合選擇題，其中一題指雞蛋尖頭向下放更能保鮮，擁有5年家庭主婦經驗的曹敏寶即頭頭是道說：「我知道蛋嘅氣室喺闊啲嗰邊，所以倒轉擺蛋黃喺上面，同氣室接觸多啲……」

第二回合實驗題，除摺襪比賽、還有鬥快令磨砂玻璃變回清透，一眾嘉賓玩得相當落力，場面熱鬧。

▲ 曹敏寶和魏嘉信。

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