  • 27°C
香港時間 : 2024221日 (週三) 13:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王青霞 李龍基 農曆新年2024 新手爸媽 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

HOME即是識丨周吉佩支嚳儀被森美嘲「吉儀隊」　魏嘉信要與曹敏寶「生三個」？

娛樂 21:17 2024/02/20

分享：

分享：

熱門 王青霞 李龍基 農曆新年2024 新手爸媽 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

《HOME即是識》主持及嘉賓曹敏寶、魏嘉信、陳若思、森美、馮盈盈、支嚳儀、周吉佩。（左起）

由森美、馮盈盈、陳若思及倪嘉雯主持的TVB問答遊戲節目《HOME即是識》在今晚（2月20日）、明晚（2月21日）兩晚播出的第三輪初賽，藝人隊是來自《中年好聲音》的周吉佩（吉吉）和支嚳儀、曹敏寶和魏嘉信；素人隊則有加菲貓及小丸子、Mandy及Kenneth、Rainy及Paddy、Carol及Ming。

「家務擔當」吉吉自揭嗜好是洗碗，笑言透過洗碗能清空頭腦，是紓壓好方法；支嚳儀則笑指自己更換垃圾袋時會噴香水，確保每次扔垃圾都香氣四溢。

對於吉吉與支嚳儀組隊，森美更笑指「唔老黎」：「一個叫阿吉，一個叫阿儀，咪吉儀組合？！」認真抵死。

HOME即是識丨安德尊宋芝齡打情罵俏　森美指二人：根本天生一對

「吉儀組合」周吉佩和支嚳儀。

森美取笑魏嘉信

講到生得最多小朋友的隊伍，魏嘉信即自告奮勇：「我哋都三個，夾埋……唔係一齊生！」森美聞言即揶揄：「知道唔係你兩個生，律師講嘢果然精準好多（魏嘉信職業為律師）。」

在第一回合選擇題，其中一題指雞蛋尖頭向下放更能保鮮，擁有5年家庭主婦經驗的曹敏寶即頭頭是道說：「我知道蛋嘅氣室喺闊啲嗰邊，所以倒轉擺蛋黃喺上面，同氣室接觸多啲……」

第二回合實驗題，除摺襪比賽、還有鬥快令磨砂玻璃變回清透，一眾嘉賓玩得相當落力，場面熱鬧。

曹敏寶和魏嘉信。

最新影片推介：丘靜雯專訪

TOPick柴犬追星
最美主播丨丘靜雯回望5年主播生涯樂與苦　Nicole主持《一線搜查》：更加貼地

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

營商之道丨支嚳儀無懼疫情化危為機　勇於接受員工批評：保持聆聽
17:28 2024/02/14
營商之道丨支嚳儀無懼疫情化危為機　勇於接受員工批評：保持聆聽
營商之道丨支嚳儀自爆3年級學做生意賺錢　創業曾受盡白眼遇疫情迎難而上
18:19 2024/02/06
營商之道丨支嚳儀自爆3年級學做生意賺錢　創業曾受盡白眼遇疫情迎難而上
【中年好聲音】周吉佩早婚彌補親情遺憾　吉吉自認嚴父：子女不能溺愛
21:08 2023/05/17
【中年好聲音】周吉佩早婚彌補親情遺憾　吉吉自認嚴父：子女不能溺愛
【中年好聲音】周吉佩單親家庭長大為亡父繼續唱　感激太太不離不棄：願為她賣命
12:08 2023/03/11
【中年好聲音】周吉佩單親家庭長大為亡父繼續唱　感激太太不離不棄：願為她賣命

你可能感興趣

營商之道丨支嚳儀無懼疫情化危為機　勇於接受員工批評：保持聆聽
17:28 2024/02/14
營商之道丨支嚳儀無懼疫情化危為機　勇於接受員工批評：保持聆聽
營商之道丨支嚳儀自爆3年級學做生意賺錢　創業曾受盡白眼遇疫情迎難而上
18:19 2024/02/06
營商之道丨支嚳儀自爆3年級學做生意賺錢　創業曾受盡白眼遇疫情迎難而上
【中年好聲音】周吉佩早婚彌補親情遺憾　吉吉自認嚴父：子女不能溺愛
21:08 2023/05/17
【中年好聲音】周吉佩早婚彌補親情遺憾　吉吉自認嚴父：子女不能溺愛
周吉佩 支嚳儀 曹敏寶 綜藝節目 TVB 森美 馮盈盈 陳若思 中年好聲音