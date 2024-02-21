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麥明詩盛勁為結婚丨麥明詩盛勁為被網民捕獲　疑在澳洲辦註冊結婚手續

娛樂 11:35 2024/02/21

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「十優港姐」麥明詩、盛勁為在澳洲辦註冊結婚手續？

在1月30日晚10時多，麥明詩（Louisa）與盛勁為都分別在自己社交平台證實婚訊。盛勁為上載被麥明詩求婚短片，麥明詩其後在IG上載盛勁為在海邊送花及玩具「鑽戒」的求婚相，十分甜蜜。

有指麥明詩、盛勁為會在3月舉行婚禮，而二人最近就被網民在澳洲「野生捕獲」，疑似在辦理註冊結婚手續！

吳業坤爆麥明詩婚禮冇搵佢　對鄭啟泰離世感可惜

麥明詩盛勁為甜蜜赴澳洲

昨晚（2月20日），盛勁為在IG上載身處澳洲悉尼的相片，又分享Louisa在機場落地窗前做心型姿勢的相片，二人似乎相當興奮！

二人在澳洲新南威爾斯州服務中心內被網民「捕獲」，並在小紅書上分享：「悉尼service NSW撞見港姐冠軍麥明詩夫婦，這撞星地點絕了，真人好瘦啊！」

而該中心可辦理註冊結婚手續，二人在這個時候現身該中心，真不難令人認為二人是辦理註冊結婚手續。

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麥明詩盛勁為真實一面曝光

從網民分享的相片所見，Louisa素顏現身，在未婚夫前做最放鬆、真正的自己，而二人同樣身穿米白色「情侶褲」，低調中見甜蜜！

盛勁為又負責拿起一大疊文件來處理事情，Louisa就默默地在旁，足見二人甚有默契。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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