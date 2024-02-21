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物種進化｜切爾諾貝爾核災區動物「大進化」　青蛙變黑蛙能抗輻射　變種狼具抗癌「超能力」或拯救人類

健康資訊 17:00 2024/02/21

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切爾諾貝爾核災區動物「大進化」！青蛙變黑蛙能抗輻射，變種狼具抗癌「超能力」或拯救人類。

核災後物種迎來大進化！切爾諾貝爾核電廠（Chernobyl Nuclear Power Plant）於上世紀發生世上最嚴重核災難，該地區歷經30多年廢置，至今仍不適宜人類居住，卻成為野生動物棲息地。有科學家發現，生活於該地區的動物已自行進化成能夠抵禦高量輻射環境的體質，可抗輻射和抗癌，甚至有物種展現出明顯與其他地區同類截然不同的特性，形容它們是具有了「超能力」。

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綜合外媒報道，於蘇聯管治時期建於烏克蘭的切爾諾貝爾核電廠，在1986年4月26日因反應堆過熱發生爆炸，造成全世界最嚴重核災難。當時，核電廠周圍被軍方迅速封鎖，居民疏散撤離。

核輻射影響深遠。據了解，核災區環境中的輻射，比鄰近的烏克蘭首都多出100倍，該區域經過30多年的廢置至今仍無法適宜人類居住；政府亦僅允許遊客參觀切爾諾貝爾核電廠周邊，同時警告該地的輻射仍處於危險程度，位於基輔附近野地的魚類和蘑菇都不可進食。

核災區野生動物「大進化」可抗輻射抗癌

荒無人煙的核災區雖不適合人類居住，但早已成為不少野生動物的棲息地。有科學家發現，生活在核災區的動物為適應含高量輻射的居住環境，已懂得自行進化成可抗輻射和抗癌的體質。

例如科學家早於2016年，就在災區發現了一些東部樹蛙（Eastern tree frog）是「墨黑色的」，比在災區外圍捕捉到的顔色更深。科學家指，一般青蛙皮膚在切爾諾貝爾核災區難以生存，驅使牠們快速進化成「黑蛙」。隨著表皮越來越黑，這種具高保護力的黑色素能用於抵抗核輻射，讓牠們在輻射含量高的地區較容易生存。現時，生活在切爾諾貝爾的蛙類顔色均較深。

除了青蛙，切爾諾貝爾地區中還被發現有具「超能力」的變種狼，或可拯救人類性命。科學家分析發現，該地區的狼出現基因變異，免疫系統改變，可以抵抗癌症。

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還有一些原本是核爆前居民飼養的寵物狗，在居民撤離後被遺留下來變成野狗，繁衍後代至今出現了「新品種」。科學家從切爾諾貝爾核電廠附近302隻野狗身上取得DNA，分析後發現它們與其他狗的DNA有明顯不同。

甚至除了動物，在核災區陰暗處發現的細菌，也顯示出對伽馬輻射具較強的抵抗力。相比其他地區的細菌，在切爾諾貝爾中生存的細菌在暴露於輻射時，可持續繁殖並茁壯生長。

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