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高海拔危機｜26歲中國男子魂斷珠峰地區　疑獨自徒步旅行遇高山反應出事

醫生診症室 15:20 2024/02/21

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26歲中國男子魂斷珠峰地區，疑獨自徒步旅行遇高山反應出事。

尼泊爾索盧昆布地區警察局周日（18日）稱，一名26歲中國籍男子疑在珠穆朗瑪峰地區獨自徒步旅行，在回程途中遇上高山反應昏迷不醒，最後搶救無效，不幸身亡。

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綜合内媒報道，該名男子於2月6日抵達珠峰地區，事發時正從仁吉山口（Renjo La Pass）返回。據了解，仁吉山口海拔5,360米，是珠峰地區的三大山口之一。上周二（13日），男子被路人發現昏迷不醒，後在救援期間死亡。

曾登頂珠峰的高山嚮導黃魏驥表示，從尼泊爾當局得知，死者是獨自到尼泊爾珠峰大本營（EBC 路線）徒步旅行的遊客，並非是專程去登頂珠峰的登山者。目前死者遺體已經找到，但未知進一步情況，仍在等待消息中。

公開資料顯示，尼泊爾珠峰大本營徒步路線中，由於海拔快速上升至超過4,000米，而且基本上會有8天左右都在海拔4,400米至5,200米活動，最高點會到達5,600米，因此高山反應對徒步者來說是一個非常大的挑戰。若遇上大雪等惡劣的天氣情況，甚至會增加徒步的危險性。

高山症一般在海拔2,500米以上出現

香港藥學服務基金曾撰文指出，高山症的成因是高原上氧氣濃度較低，而身體未能適應。高山症一般在海拔2,500米以上地區出現，可能出現的症狀包括頭痛、頭暈、作嘔作悶等，在旅途中患上高山症除了掃興外，如得不到適當的治療更有機會引致腦水腫，甚至可以致命。

不過，高山症是可以預防的。在計劃行程時，應盡量安排至少兩天在2,500至3,000米地區停留，讓身體適應。其後每1,000米便預留多一天，每晚的睡眠地點不應增高超過500米。

如無可避免要在短時間內到達海拔較高的地區，旅行前可與醫生商量服用預防高山症的藥，最常見的預防藥物是乙酰唑胺，其藥理大概是透過促進碳酸排除的利尿作用，使身體發生輕度的代謝性酸血症，從而刺激呼吸，增加換氣，使動脈血氧上升。此藥可助身體適應高度，又可預防和減輕高山症的徵狀，亦減少高山腦水腫及肺水腫的發生率。遊客須於登山前一天開始服用藥物，並繼續至到達最高點的兩至三天後。

行山前要做好計劃

本港攀山專家鍾建民曾接受訪問表示，越來越多市民喜歡行山，從而增加意外發生的機會。他因此提醒，市民不要獨自行山，若發生發生意外時，同伴可互相照應。行山前亦要做好計劃，包括行山路線、隨身裝備等等，並要留意天氣情況。

個人行山裝備：

  • 地圖
  • 指南針
  • 哨子
  • 電話（流動充電池）
  • 照明，後備電池
  • 少量食品
  • 登山鞋，防水更佳
  • 雨衣
  • 個人藥品及急救包
  • 行山杖
  • 背包
  • 如要前往崖壁，需帶備頭盔，安全帶及繩索保護

一人行山貼士

到底獨自行山有甚麼需要注意？擁有10多年登山露營經驗的行山達人Sam Tam曾受訪指，平時應盡量避免一人行山，最好約朋友一起去行，因為如果自己一個人去還是一個初學者的話，危險性會更高。如果實在約不到朋友一起，為避免發生意外，在一人行山時首先要告知身邊的朋友或親人自己的去向，其次還可以使用香港政府研發的「MY MAP HK」APP或其他地圖APP，可以不斷記錄自己目前所在的位置，若在同一個地方靜止超過一定時間，就會響起警報，並發送訊息給相關緊急聯絡人，同時事前可以了解更多山的位置和資訊，讓自己多一個保障。

另外，山徑上可以選擇在市區，或者一些比較容易撤退，很熟悉的地方，比如獅子山，走上去的時候起碼知道是在九龍區，市區安全一點的地方；第二就是選擇在1、2個小時之内就可以走完的路線，或者上去之後有什麽問題也可以很容易走下來的地方，如城門水塘的畔塘徑，環境和涼快度亦會更高；如果想看風景好一點的，也可選擇龍脊。

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