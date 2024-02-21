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活力靚媽丨Inez懷孕7個月行山遭網民狠批　梁諾妍高EQ回應：清楚自己身體狀況最緊要

娛樂 12:02 2024/02/21

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佗B梁諾妍行山被網民狠批！

洪永城愛妻梁諾妍（Inez）為健身兼長跑教練，呢位靚太去年12月初宣布懷孕，懷孕7個多月的梁諾妍依然好動。

近日梁諾妍帶同大女amber以及愛犬一齊行山，她直言親親大自然有益身心靈，惟遭部份網民狠批。

梁諾妍宣布懷孕預產期明年4月　驚嘆洪永城基因強大：超聲波嘅寶寶已好似你

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可是，某些網民卻留言：「太任性，係要大著肚做點非常動作」以及「之前也去跑馬拉松，嚇壞人，也真的有點任性」。

高EQ的Inez即回覆：「適量運動對孕媽和寶寶都有幫助，每位準媽媽對『適量』都不同，自己清楚自己身體狀況最梗要。」

另有網民說：「還真的是，出意外誰買單」，Inez再回覆：「多謝大家關心，寶寶很健康也很活躍。」

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網民反應兩極

同時，有網民力撐Inez：「都係，只要自己知道自己身體狀況就無問題」、「對啊！沒有做開走去做真係驚驚」，某網民更笑稱：「做乜揹住洪永城行山」。

其實Inez一向熱愛運動更有健身教練資格，在佗B期間依然跑步，上月21日更挺住孕肚參加「渣打香港馬拉松2024」的10公里賽事，非常利害。

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渣馬2024丨洪永城太太挺孕肚完成10K賽　靚媽梁諾妍：只係想鼓勵媽媽們

適量運動有助順產分娩

Inez曾於TOPick訪問裡稱適量運動對孕婦而言是有益身心，她說：「我修讀完體適能教練課程，當中提及若想順產分娩的話，孕婦的骨盆底肌是十分重要，要學習如何好好強化這肌肉，分娩時有助將嬰兒push出來。」

這位準媽媽續說：「我有跑步習慣，所以繼續跑是沒問題，而且可強化那部份的肌肉，當然要適可而止，去到某個位感覺不舒服便要停止，我亦比從前跑得慢和減短路程，但都想keep著跑，因這是我的興趣，加上可以穩定孕媽媽的情緒，若因為陀B而好多事情做不到，只可睡在床上，會很影響孕婦的心情。」

Inez謂孕媽媽最了解自己身體狀況：「如果去到某個位做不到時，自然會停下來，不會拿孩生命來冒險。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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