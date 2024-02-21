網絡熱話丨小兄妹日睡6小時恐怖行程表曝光 醫生：恐付出慘重代價

▲ 一對小四及小六兄妹每天行程滿湖，清晨5點50分起床後無間斷的補習、上學、才藝班，連晚飯只能在車上15分鐘完成，直到晚上11點半才能睡，每天只有5至6小時睡覺，令不少網民大呼「恐怖片吧」。(圖片來源：FacebookKUMON 大同延平北路涼州教室專頁)

小學生每天應睡9至11小時，但台灣一名補習班教師早前在社交平台發文，分享一對品學兼優的小四及小六兄妹日程，每天清晨5時50分起床後，無間斷補習、上學、練琴、游泳等課程，連吃晚飯只能在車上15分鐘完成，一路忙至晚上11時半才能睡覺，一天睡覺時間只有5至6小時，完全顛眾網民三觀，直呼「恐怖片吧」。

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台灣一間補習社在社交平台Facebook以帳戶「以馬內利美語」發文，表示旗下學生不只是書呆子，在學業外其他表現也十分優異，補習老師更舉出一對目前就讀國小6年級及4年級的兄妹作例子，聲稱兩人是學校的風雲人物，各學科比賽都常常名列前茅，英文程度更不輸美國學生，「他們「每年的IOWA Test of Basic Skills (美國私校基測)表現優異！」

此外，兩兄妹4歲起開始學琴至今，亦曾學了兩年小提琴，經常參加卓越盃、文化杯等比賽，並在縣市級比賽拿到前3名的佳績，更在日本當地的比賽拿到濱松市長獎，今年兄妹也會遠赴維也納音樂廳演出。

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大批網民紛紛驚嘆，兄妹兩人一週的日程表，全都是滿滿的課程，兩人不論上學日子或是假日每天早上5時50分起床，晚上11時半才能就寢，每天如是，天還沒亮就起床寫公文（英文、數學、國文科目）到早上7點10分，接著在車上完成學校功課後再上學。到了下午4點放學後就是一路趕行程上各種補習班、才藝課，當中才藝班包括鋼琴、作文、公文、游泳、英文等課程，有時候午餐跟晚餐只能在車上解決，用餐時間更只有15至20分鐘，回家後繼續練琴、溫英文，直到晚上11點30分才能睡覺，而且全年無休，假日也是把行程排得滿滿滿，堪稱「時間管理大師」。

該名補習老師說，雖然不少人覺得兄妹倆生活很痛苦，然而他卻稱兩人樂在其中，兩人總是笑容滿臉，兄妹的母親直言，「音樂是我們送給他們一輩子的禮物，未來如果出國了，音樂也許還能成為他們另一條路。BTW，我們從來就沒有想要他們一定要唸音樂班，因為我們從他們學琴路上看到堅持和不怕辛苦」。

貼文一出即湧入逾3000網民留言，近5000分享，育有一女的網紅潔哥說「半夜，我看到了什麼鬼故事」，網友不可思議說，「才小學就每天睡不到7小時，有夠慘⋯⋯而且每天晚餐都只能花15-20分鐘在車上吃完，身心靈一定會超級焦慮。」「這恐怖片吧」、「連假日都不能好好睡覺，小孩有戶外活動嗎？」有人嘆「家人沒機會一起在餐桌上吃飯」，心疼他們「祝福他們在新的一年，能夠坐下來好好吃飯。」、「剛過完年，留點活路。」

台灣腎臟科醫師王介立也留言表示，兒童和青少年的充足睡眠對他們的身心健康至關重要，美國國家睡眠基金會建議，6至13歲的兒童每晚需要9至11小時的睡眠，而14至17歲的青少年則需要8至10小時。從2個孩子的每日行程來看，他們每天可能都睡眠不足，而這樣會對孩子的學習能力、記憶力、情緒調節能力和整體健康都產生負面影響。

王介立建議：「家長或需重新安排他們的日常活動，減少某些非必要的學習或練習時間……充足的睡眠時間不僅對孩子們當下的健康和學習有益，也對他們長期的發展和福祉至關重要。」

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責任編輯︰王明芳