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教育事業｜尖沙咀「糭佬」張杰離世享年95歲　過去半世紀捐$1,500萬助家鄉教育

休閒消費 14:11 2024/02/21

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張杰一生無私奉獻給家鄉教育！

張杰—曾在尖沙咀賣糭為生的小商販，日前與世長辭，享年95歲。也許很多香港人對這個名字感到陌生，但他的離世，卻引起了內地網民的關注，因為張杰窮畢生精力，也要扶助家鄉教育，過去近五十年，他已捐出了$1500萬元助家鄉辦學，絕對稱得上是「教育家」！

1979年首次捐助家鄉教育事業

張杰出生於浙江紹興上虞梁湖鎮，自幼家貧，小學還未畢業就要出來謀生，後來來到香港也做過很多工作，包括幫工、夥計。至1978年，他開始在九龍經營小本生意，主要是賣蟹、賣糉子、賣茶葉蛋，雖然生活稱不上富裕，但他卻心繫家鄉教育，開始為家鄉助學，1979年，他首次捐助家鄉教育事業，當時捐了一台價值3000多元的彩色電視機給上虞中學，自此每次回家鄉，他都要到各間學校看看，發現有需要的話，就會出資建校舍和增添設備。

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建造18幢教學樓、 32間教室和宿舍樓

1980年代，張在上虞中學發現多項設施和場地都十分殘舊，即先後為學校捐建教學樓、圖書館、宿舍樓，又捐贈樂器、麵包車等，更設立了1萬元的獎學基金；1990年代，張杰來到了上虞的四明山區走訪中小學， 當時國家開始實施「希望工程」，他受到感悟，拿出100多萬元興建皂湖、覆卮兩所中學，以及梁湖、湖西兩所小學，甚至最偏僻的陳溪鄉紅橋村，他也有到訪，並捐助20多萬元興建紅橋小學。

40多年來，張杰共捐資1500萬元，建造18幢張杰教學樓、 32間教室和宿舍樓、圖書館，又設立了200多萬元的教育基金，藉此資助困難學生。有統計指出，上虞有超過一半50歲以下的人，也曾受惠過張杰的資助。

慷慨助學吝嗇自己  

張杰慷慨助學，對自己卻非常吝嗇，他笑指別人叫他老闆，其實他睡的是地板，曾有人到他家作客，發現他的寓所300多呎，一分為二，裏間是睡房，外面是客廳，如果有客人過夜，他就打地鋪，他情願將積蓄用來助學，也不用來改善居住環境。他很節省， 吃粗茶淡飯，穿廉價衣服，出門坐公共交通工具，他70大壽時，子女想幫他擺壽宴，他卻把過生日的錢捐給學校買書，有一年他生病，花了不少錢治療，為了省錢繼續捐資助學，他索性戒掉了數十年的煙癮。

去年8月，張杰舉辦95歲生日宴，這亦是他人生第一次有生日宴會，他席上回覆那些問他長壽秘訣的人：「我一生節衣縮食為家鄉捐資興學，心裏很開心，長壽大概就是上天對我的回報吧。」他也曾說過:「「中國要富強，一定要把教育搞上去，但我們人口多、攤子大， 光靠政府是不夠的，要全民來支持教育才行。」

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責任編輯：李惠儀

 

 

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