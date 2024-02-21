身體氣味｜年過40易散發「老人味」？一種「發臭」物質惹禍　醫生拆解8招改善

相信不少人都留意到，年長人士身上總會散發出一股「老人味」，究竟成因為何? 台灣有醫生解釋，老人味其實並非長者「專利」，通常過了40歲就會出現，是由體內脂肪酸氧化後產生的物質所形成；隨著年齡越大，味道亦可能會越來越大。他指出，儘管老人味並不影響健康，卻可能會令當事人非常尷尬，繼而影響心理及社交，因此建議8大方法改善。

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台灣胸腔及重症專科醫生黃軒在Facebook發文表示，「老人味」其實是2-壬烯醛（2-nonenal）物質造成的，當體內脂肪酸氧化後便會產生；年齡越大，味道可能會越來越大，如果所處空間不通風，時間越長味道便會更濃烈。

黃醫生解釋，年輕人身上不易有「老人味」，是因為年輕人新陳代謝較快，皮膚也會天然抗氧化，令2-壬烯醛不易堆積；但隨著年齡增大，新陳代謝慢、皮脂分泌及免疫能力變差，就容易有「老人味」。至於為何長者常常聞不到自己身上的「老人味」，他指可能是因為嗅覺已經適應。

他提醒要改善身上散發「老人味」情況，必需要保持良好衛生習慣，每天洗澡，「特別要注意清潔容易積聚汗水和細菌的區域，如『腋下、腳底、私密部位』等。」除此之外，他亦建議使用除臭劑抑制細菌生長，以及注意飲食，要避免辛辣或刺激性食物。

8大方法減輕老人味

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黃醫生最後提醒，不同的人對於食物的反應可能不同，因此要注意觀察自己的飲食，留意是否有特定的食物會導致特殊氣味產生，並根據需要作出調整。

內容獲「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」授權刊登。

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