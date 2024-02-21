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親子好去處｜天文台開放日3月一連兩日舉行　免費入場即日起預約登記【附連結】

親子好去處 12:22 2024/02/21

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熱門 王青霞 李龍基 農曆新年2024 新手爸媽 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

2024年香港天文台開放日將於3月23及24日一連兩日舉行，即日起預約登記免費入場券，最多可索取4張門票。

【天文台開放日2024/親子好去處】一年一度的香港天文台開放日，將於3月23日（六）和24日（日）一連兩日舉行，即日起可上網預約登記，每人最多領取4張門票，費用全免。家長可帶小朋友到天文台總部透過展覽、遊戲加強認識氣候變化，並了解天文台如何應用嶄新科技進行天氣預報及輻射監測等。

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天文台開放日2024｜活動主題

天文台開放日2024將以今年世界氣象日「走在氣候行動最前線」為主題，會設置多個展覽以提高公眾對氣候變化的關注和認識，並介紹天文台如何應用嶄新科技提供各項服務，包括天氣預報、航空氣象、微氣候監測及輻射監測。

天文台開放日2024將於3月23及24日舉行。（香港天文台facebook圖片）

天文台開放日2024｜最多索4張入場券

參加開放日的市民須預先上天文台官方網站登記，每人最多可索取4張入場券，費用全免。登記系統由即日起至3月1日中午12時開放，分開不同時段供預約參觀，每節參觀時間約一小時。

如報名人數超出限額，將會電腦抽籤，而成功獲取入場券人士，會於3月12日或之前，透過電子郵件收到含有二維碼的入場券。除了現場參觀外，市民亦可於3月23日起，經網上參觀天文台開放日。

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天文台開放日2024｜參觀過百年古蹟

除了參觀天文台的展覽和歷史室之外，要順道細看香港天文台總部的1883大樓，於1984年被列為法定古蹟，具維多利亞殖民建築風格，樓高兩層，呈長方形，外牆經過粉飾，拱形窗和長廊別具特色，打卡一流！隨著附近的新大樓落成，天文台各技術及職務部門已遷往新廈。不過，舊大樓仍為台長辦公室及行政中心。

香港天文台總部是過百年歷史的法定古蹟，值得一看。（香港經濟日報資料圖片）

天文台開放日2024詳情

地點：九龍彌敦道134A號香港天文台總部
日期：2024年3月23及24日（星期六、日）
時間：上午9時30分至下午5時
       （每日有11節參觀時段，每節參觀約1小時）
登記入場券網址：【按此】
登記截止日期：2024年3月1日中午12時

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責任編輯：林綺玲

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