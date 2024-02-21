【啟德塌棚】業界料連牆器大規模被拆肇禍　工權會引述消息：棚架或被鎅過

▲ 啟德跑道區地盤塌棚架，2名女工人不治。多名傷者先後送院。(網上影片截圖)

啟德承富里「澐璟」地盤昨午（20日）發生工業意外，2名女工死亡，另2女1男工人受傷送院。建造業總工會安全顧問李光昇今（21日）估計，用作鞏固棚架、俗稱「拉掹」的連牆器或因妨礙玻璃安裝工程而被人拆除，料涉事棚架已安裝至少有10多組連牆器，可能近乎被拆才導致整幅向後倒塌。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文引述業界指，棚架或曾被鎅過，失去部分穩固點，質疑上周巡查為何未能發現。

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李光昇今早在電台訪問表示，涉事棚架是向外反出來倒塌，估計是用作支撐及固定棚架、俗稱「拉掹」的連牆器失效所致，因如果是承托的狗臂架出現問題，棚架會向下倒塌。

他進一步解釋，指連牆器普遍是在牆上以鑽洞方式安裝繩索或鐵線，再綁住棚架竹支固定，一般每4米的棚架需要一組連牆器，涉事棚架約15米乘8米，估計整幅需要安裝最少10多組，而每組可承受一噸重力，以棚架每平方米約200至300磅計算，計及工人的重量，「成個跌得落嚟，估計外牆上面啲拉掹甩得七七八八。」

李光昇分析工人拆除連牆器的原因，指或是工程初期設計欠佳，令連牆器妨礙玻璃窗安裝工程，故工人將連牆器拆開、甚至鋸斷，一連串失誤導致是次意外。他質疑上周三、年初五（14日）地盤復工，建造商檢查棚架時有沒有認真巡視，若檢查時發現沒有問題，可能其後有人再拆除連牆器。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文引述業界稱，棚架或有機會被鎅過，失去部分穩固點，批評地盤安全監管不力，「所有意外都喺意料之內，事前評估喺應該諗到咩情況會塌。」她又表示，涉事棚架是懸空式棚架，與一般棚架不同，面積較大。

勞工界立法會議員梁子穎敦促承建商檢視現時棚架設計，有沒有安裝狗臂架加固等，未來亦應加強工人在外牆工作規管及培訓，也呼籲勞工處更新棚架工作指引時，加強監管及培訓指引。

他昨日赴現場及醫院探望傷者，指兩名地面受傷工人屬輕傷，分別手及腳部受傷要打石膏，須留院；至於從高空墮下的工人則正在深切治療部留醫，意識清醒但頸椎及雙腳受傷，暫時不能動彈。

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記者：陳麗娜