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爺孫戀｜73歲李龍基頻撲回港探被還柙未婚妻 　基哥：原來好多事我不知道

娛樂 13:20 2024/02/21

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熱門 王青霞 李龍基 農曆新年2024 新手爸媽 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

李龍基從內地返港即趕往大欖女懲教所探望Chris。

73歲李龍基與36歲未婚妻王青霞（Chris）譜「爺孫戀」，Chris涉於2019年申請入境證時訛稱具外國大學碩士學歷，並使用虛假畢業證書，逾期留港近4年，被控為取得入境證而作出虚假陳述、使用虛假文書及違反逗留條件等6罪，還柙至4月16日再訊。

因工作在身未能陪未婚妻上庭的李龍基，在今早（2月21日）獨自乘坐高鐵從內地回港，並在西九龍高鐵站內邊行邊受訪，期間更忍不住落淚！

爺孫戀丨王青霞Chris當日介入基哥婚姻　 風流李龍基偷食致離婚

李龍基落淚

一頭白髮配粉紅色裇衫、長褲的基哥背著背囊、推行李回港，一臉憂心的基哥談及未婚妻涉案時忍不住落淚。

離開西九龍高鐵站後，基哥就趕往大欖女懲教所探望還柙中的未婚妻Chris。

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基哥：原來好多事我不知道

基哥未有在律師陪同下探望Chris，被問到如未婚妻真的需要被遣返，他稱：「唯有接受現實」。

基哥在等候與Chris見面時一度眼泛淚光，他指自己完全不知未婚妻涉嫌使用假文件，表示：「好多事我自己都唔知咁大鑊，我以為逾期唔係大件事，原來好多事我不知道。」

他又指自己相信Chris的說話，並表示沒理由身為未婚夫就「樣樣Check」，反是介意對方為何不與自己商量，覺得：「冇咩大不了咋嘛」。

而基哥之前曾指Chris為照顧他而留港，並聲言未婚妻以「優才計劃」留港。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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