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網絡熱話︱迪士尼再現偷BB車黨？　港媽目擊經過女子1個行為極可疑

育兒資訊 13:16 2024/02/21

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迪士尼再現偷BB車黨？港媽目擊事發經過，女子1個行為極可疑。

迪士尼樂園一向是熱門的親子好去處，但過去曾多次發生嬰兒車失竊事件，令人關注。近日有港媽與女兒在樂園遊玩時，發現路邊停泊著一輛嬰兒車，不久一名可疑女子走近，港媽立即詢問對方「做咩啊你」，女子竟「走都走唔切」。港媽在網上分享事發經過，提醒「防人之心不可無」，呼籲各位家長小心保管嬰兒車。

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該名港媽在Facebook群組「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」發文，指早前帶女兒到迪士尼樂園，女兒玩機動遊戲期間，她推著嬰兒車在一旁等待，發現有一輛嬰兒車停泊在路邊，車上掛有一個背囊及一個手袋，「唔知袋裏面有無值錢嘢，但個手袋真係好引人犯罪」。

樓主站在嬰兒車旁邊，期間一名內地女子走近，樓主便問女子「做咩啊你」，未料對方「走都走唔切」。在女兒玩其他機動遊戲時，樓主繼續在原地守候，約10分鐘後，有位女士前來取車，樓主又再問「做咩啊你」，對方以普通話表示該輛嬰兒車是她的，樓主於遂提醒對方小心財物，「好多人嚟偷嘢㗎」。

港媽幫忙看守嬰兒車。（Facebook群組「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」圖片）

其後樓主走到大街，發現火車站下停泊著很多掛有名牌的嬰兒車，「唔知係啲人上咗去搭火車定係走咗」，後來她看到一名內地女子帶著一個小朋友前來，逐一檢查每輛嬰兒車的底部，「唔知佢係搵野定搵食啦，因為啲BB車全部都吉晒嘅，所以佢哋睇完晒就走開咗」。

樓主提醒，「害人之心不可有，防人之心不可無」，又指自己平時帶嬰兒車出街時，都會帶上單車鎖和AirTag，呼籲大家要小心保管好財物，以免遭受損失。

帖文引起網民關注，不少人都留言讚賞港媽幫忙看守嬰兒車的行為，「欣賞你細心和付出」、「你好好人」、「好人一生平安」，亦有網民分享入園的經歷，指「上次有大大個LV袋掛咗喺BB車，但周圍無人，睇見都一額汗」、「我依家去迪士尼一定會用單車鎖鎖住BB車，俾人偷咗架車無車返屋企就大鑊，取易不取難」。

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責任編輯：王明芳

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