【23條立法】鄧炳強︰不久的將來推法案　料有更多抹黑

▲ 鄧炳強表示，政府在不久的將來會推出法案。（趙居逸攝）

立法會今日舉行前廳交流會，討論《基本法》第23條立法和打擊騙案措施。律政司副司長張國鈞在會後表示，會議共有60名議員參與，形容討論坦誠。他又指，諮詢期截至本月28日，政府會整理和分析議員意見，並盡快遞交至立法會審議。保安局局長鄧炳強表示，不久的將來會推出立法法案，指很多外部勢力和潛逃海外的通緝犯，刻意以失實陳述誤導公眾，預期這些人在法案正式出台後，會更加影響本港的立法工作，他相信市民眼睛雪亮，反駁隊亦會繼續向市民講出真相。

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何俊賢：不是提出任何疑慮的人都反對23條

民建聯副主席周浩鼎會後批評，香港監察和其他組織聯署抹黑23條立法是危言聳聽，做法可恥，民建聯近日無論在社區層面或所接觸的本地和外國商會，均都支持立法，沒有聽到有組織反對。他期望完善維護國家安全機制後，社會可全力拼經濟。民建聯議員何俊賢則表示，民建聯會聽取善意的意見，但有人為博取流量，對學者和政界人士對23條立法作正當討論進行攻擊，他認為，有關做法絕對不要得，「23條的一些疑慮存不存在，是會有的，而我們的責任，正正是要釋除這些疑慮，而不是提出任何疑慮的人都是反對23條，這種博取流量以及違反愛國者行為，我予以強烈譴責」，強調應對市民的疑慮作出講解，並非將疑慮變成攻擊的目標。

吳秋北：應有機制讓國家出手處理特區不能處理的案件

工聯會會長、立法會議員吳秋北表示，要關注23條的執法手段，因為在現時國際地緣政治形勢下，危害國安的做法會更隱蔽，不會以一般政治組織形態出現，當局要有更多手段進行偵查、防範及制止。他又說，留意到現時《港區國安法》下，重大案件如香港不能處理，可以交由內地審理，他認為23條立法亦要有相關機制，讓國家出手處埋特區不能處理的案件。

▲ 工聯會議員出席前廳交流會後見記者。（趙居逸攝）

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記者：趙居逸