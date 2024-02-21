  • 27°C
香港時間 : 2024221日 (週三) 15:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王青霞 李龍基 農曆新年2024 新手爸媽 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

尋找世界另一個我丨郭柏妍自爆17歲示愛食檸檬　「A0女神」初體驗夜店嚇到尖叫

娛樂 13:17 2024/02/21

分享：

分享：

熱門 王青霞 李龍基 農曆新年2024 新手爸媽 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

《尋找世界另一個我 台灣篇》本周嘉賓「A0女神」郭柏妍。

被稱《尋人記》的藝人綜藝版的TVB節目《尋找世界另一個我 台灣篇》，繼上周四、五譚俊彥飛往台灣尋找與自己同名同姓的「有緣人」後，本周嘉賓有「A0女神」郭柏妍（Rosita），帶大家走訪高雄和台中展開尋找「郭柏妍」之旅。

在明晚（2月22日）、後晚（2月23日）一連兩集《尋找世界另一個我 台灣篇》去找「郭柏妍聯盟」。Rosita遊覽高雄和台中多個名勝，包括中央公園、新堀江商圈、彩虹眷村、秘境森林等，先後與兩位郭柏妍s會面。

與第一位「郭柏妍」在公園談心時，Rosita發覺對方不單止同名同姓，就連性格、家庭環境、衣著喜好都甚為相似：「好似冥冥之中有聯繫。」

香港小姐丨郭柏妍自爆為新劇要學新樂器　屢與視帝視后合作獲公司努力栽培

點擊圖片放大
+5
+4

郭柏妍夜店初體驗

Rosita表示，與父母關係如朋友，感謝從小悉心栽培，為其鋪了一條完美道路，說起父母的愛，她不禁感觸落淚哽咽稱：「屋企人就好似同我一齊畫咗幅好靚嘅畫，我再喺上面加多啲嘢，錦上添花，豐富人生。佢哋好為我諗，令我生活無後顧之憂，好多謝佢哋。」

除親情觸動人心，夜店初體驗環節亦看得人臉紅心跳！Rosita與第一位「郭柏妍」換上互相為大家揀選的夜蒲戰衣後，甫進夜店見獲兩行半裸男模熱情招待已夠驚喜，其中一名男模更邀請兩位郭柏妍「摸」巨胸。

點擊圖片放大
+8
+7

在後晚的《尋找世界另一個我 台灣篇》，Rosita與第一位「郭柏妍」齊尋找第二位「郭柏妍」，對於曾經歷不少不愉快成長經歷的這一位「郭柏妍」。

Rosita除與對方深情對話，還分享自己以前亦曾只顧讀書，長大後才領悟到「YOLO（You only live once）」真諦：「因為只會喺呢個空間、時空、地方生存一次，咩都要試吓，唔好約束自己。」

最新影片推介：丘靜雯專訪

TOPick柴犬追星
最美主播丨丘靜雯回望5年主播生涯樂與苦　Nicole主持《一線搜查》：更加貼地

此外，3位郭柏妍還會在海邊大談女人經，Rosita自爆17、18歲時曾向男生示愛被拒。

此外「A0女神」更大膽與「郭柏妍s」探討婚前性行為，十分大膽。

點擊圖片放大
+6
+5

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

東張西望X香港小姐丨鄧凱文首拍綜藝大派福利　水著晒身材搶郭柏妍風頭【多圖】
19:32 2024/02/01
東張西望X香港小姐丨鄧凱文首拍綜藝大派福利　水著晒身材搶郭柏妍風頭【多圖】
香港小姐丨郭柏妍自爆為新劇要學新樂器　屢與視帝視后合作獲公司努力栽培
19:02 2024/01/31
香港小姐丨郭柏妍自爆為新劇要學新樂器　屢與視帝視后合作獲公司努力栽培
飛常日誌丨郭柏妍短褲Fo被封「腳柏妍」　大讚前輩馬國明：完全冇畀壓力
16:31 2024/01/19
飛常日誌丨郭柏妍短褲Fo被封「腳柏妍」　大讚前輩馬國明：完全冇畀壓力
香港小姐丨郭柏妍《妳不是她》姣精上身曬長腿　Rosita不再局限演乖女【多圖】
13:20 2024/01/10
香港小姐丨郭柏妍《妳不是她》姣精上身曬長腿　Rosita不再局限演乖女【多圖】
新聞女王｜郭柏妍素顏演大學生夠脫俗　親解求學時A0原因：我十分宅【多圖】
12:00 2023/11/21
新聞女王｜郭柏妍素顏演大學生夠脫俗　親解求學時A0原因：我十分宅【多圖】
【開心速遞】「安仔」周嘉洛回家即組新CP？　郭柏妍客串有驚喜網民集氣再回家【有片】
12:32 2023/09/01
【開心速遞】「安仔」周嘉洛回家即組新CP？　郭柏妍客串有驚喜網民集氣再回家【有片】

你可能感興趣

東張西望X香港小姐丨鄧凱文首拍綜藝大派福利　水著晒身材搶郭柏妍風頭【多圖】
19:32 2024/02/01
東張西望X香港小姐丨鄧凱文首拍綜藝大派福利　水著晒身材搶郭柏妍風頭【多圖】
香港小姐丨郭柏妍自爆為新劇要學新樂器　屢與視帝視后合作獲公司努力栽培
19:02 2024/01/31
香港小姐丨郭柏妍自爆為新劇要學新樂器　屢與視帝視后合作獲公司努力栽培
飛常日誌丨郭柏妍短褲Fo被封「腳柏妍」　大讚前輩馬國明：完全冇畀壓力
16:31 2024/01/19
飛常日誌丨郭柏妍短褲Fo被封「腳柏妍」　大讚前輩馬國明：完全冇畀壓力
郭柏妍 娛樂人物職業 演員 香港小姐 綜藝節目 TVB