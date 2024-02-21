尋找世界另一個我丨郭柏妍自爆17歲示愛食檸檬　「A0女神」初體驗夜店嚇到尖叫

▲ 《尋找世界另一個我 台灣篇》本周嘉賓「A0女神」郭柏妍。

被稱《尋人記》的藝人綜藝版的TVB節目《尋找世界另一個我 台灣篇》，繼上周四、五譚俊彥飛往台灣尋找與自己同名同姓的「有緣人」後，本周嘉賓有「A0女神」郭柏妍（Rosita），帶大家走訪高雄和台中展開尋找「郭柏妍」之旅。

在明晚（2月22日）、後晚（2月23日）一連兩集《尋找世界另一個我 台灣篇》去找「郭柏妍聯盟」。Rosita遊覽高雄和台中多個名勝，包括中央公園、新堀江商圈、彩虹眷村、秘境森林等，先後與兩位郭柏妍s會面。

與第一位「郭柏妍」在公園談心時，Rosita發覺對方不單止同名同姓，就連性格、家庭環境、衣著喜好都甚為相似：「好似冥冥之中有聯繫。」

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郭柏妍夜店初體驗

Rosita表示，與父母關係如朋友，感謝從小悉心栽培，為其鋪了一條完美道路，說起父母的愛，她不禁感觸落淚哽咽稱：「屋企人就好似同我一齊畫咗幅好靚嘅畫，我再喺上面加多啲嘢，錦上添花，豐富人生。佢哋好為我諗，令我生活無後顧之憂，好多謝佢哋。」

除親情觸動人心，夜店初體驗環節亦看得人臉紅心跳！Rosita與第一位「郭柏妍」換上互相為大家揀選的夜蒲戰衣後，甫進夜店見獲兩行半裸男模熱情招待已夠驚喜，其中一名男模更邀請兩位郭柏妍「摸」巨胸。

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在後晚的《尋找世界另一個我 台灣篇》，Rosita與第一位「郭柏妍」齊尋找第二位「郭柏妍」，對於曾經歷不少不愉快成長經歷的這一位「郭柏妍」。

Rosita除與對方深情對話，還分享自己以前亦曾只顧讀書，長大後才領悟到「YOLO（You only live once）」真諦：「因為只會喺呢個空間、時空、地方生存一次，咩都要試吓，唔好約束自己。」

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此外，3位郭柏妍還會在海邊大談女人經，Rosita自爆17、18歲時曾向男生示愛被拒。

此外「A0女神」更大膽與「郭柏妍s」探討婚前性行為，十分大膽。

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