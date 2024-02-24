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歲月不撓人丨爸爸結婚照似林志穎女兒曬29年後變化　網民笑言：頭髮很重要

家事百科 10:00 2024/02/24

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內地女網友分享父親結婚前後照片，感嘆「歲月是把殺豬刀，變化真大啊」。(網上圖片)

日前一名內地女網友在網上分享父母29年前結婚照，當中父親年輕時長得如「不老男神」林志穎，引發網民熱議，然而她再對比父親現在模樣，看到爸爸身型明顯發福，頭髮變得稀疏，髮線向後，更幽默地調侃說，媽媽曾說爸爸以前長得像歌手林志穎，「看來爸爸的花期真的很短」。她感嘆「歲月是把殺豬刀，變化真大啊」，網友笑說「這哪是殺豬刀，這是剃頭刀」。

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上海一名姓劉的女子，在網上分享29年前父母年輕時的結婚照，照片中父親十分俊朗，留著當年流行的中間分界「郭富城頭」，配上濃眉大眼，露出害羞靦腆的笑容，劉女稱，「媽媽稱爸爸年輕時像林志穎，現在也依舊覺得很帥。」

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然而影片再拍父親現在的模樣，父親穿著格仔恤衫，戴著金錶，悠閒地斜躺在沙發上玩手機，然而身型明顯脹了一圈，頭髮變得稀疏，髮線向後，與年輕時十分大的差異，令她忍不住吐糟「歲月是把殺豬刀，變化真大啊」。

影片一出，網友紛紛留言表示「這哪是殺豬刀，這是剃頭刀」、「當年像林志穎，現在像郭德綱，歲月還是那個歲月，人不再是那個人了」、「像郭品超」、「確實帥，房子塌了」、「也還好，中年這樣算好看的」、「老了也挺帥的」、「他老的時候看起來也挺帥的，五官很不錯呀」、「在那個年代沒有修圖軟體，確實太帥了」、「五官優勢還很明顯啊」。有人更直言「感覺頭髮還是挺重要的」、「現在依然很帥。就是頭髮稍微稀疏一點」、「爸爸還是很帥氣，就是髮型不對而已啦」。

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責任編輯︰王明芳

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