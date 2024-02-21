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離婚潮｜100對夫妻農曆新年後排5日等離婚　網民分析1原因所致

家事百科 14:00 2024/02/21

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新年是一家團聚的日子，但團聚過後卻引來離婚潮？安徽民政局於新年後首日開工，就有逾百對夫妻排隊登記離婚，只有5對新人結婚，事件引起網民的關注及討論，有人更分析其實不少夫妻應早已有離婚念頭，只是不想在充滿喜慶的節日進行，才選擇節日後辦理。

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100對夫妻預約離婚 只有5對登記結婚

綜合內地媒體報道，安徽准南民政局在新年開工後首天，就有逾百對夫妻排隊辦理離婚，排隊隊伍更是排到大廳。報道指出，當日只有5對新人登記結婚，場內100對夫妻也是預約辦理離婚，且預約期經已爆滿，要排到5天之後，場面極為墟冚。

場內塞滿辦理離婚的夫妻。（影片截圖）

網民分析親友或經濟壓力引離婚潮

事件引發關注，不少內地網民更對新年後民政局出現「離婚潮」的現象作出分析，認為夫妻們早在新年前已有離婚念頭，只是不便在新年前向親友們坦白，才選擇在新年後辦理手續；也有人認為是新年期間的家庭壓力所致，如生育要求、親友探望、經濟壓力等。

 

2022年內地離婚個案達288萬

根據內地數據顯示，2022年辦理結婚登記人數只有685萬，結婚人士年齡以25至29

辦理離婚人數眾多，預約需排到5天後。（影片截圖）

歲佔最多（約37%），其次為20至24歲，佔15.2％，而辦理離婚個案方面，2022年辦理離婚的人數約有288萬對，相較往年增加1.4％，離婚率約2%。

香港離婚率上升 在港婚外情成主因

香港婦女中心協會過去10年為逾2千名婦女提供服務，該會委託嶺南大學社會學及社會政策系分析去年離婚個案，發現本港離婚個案主因由10年前的「配偶無支付家用」及「虐妻」，轉變成近年「自身受虐待」及「在港有婚外情」，導致離婚率有上升趨勢。

另一方面，分析發現過去數年新冠疫情期間，因配偶在內地有婚外情而離婚的比率大幅下降，由10.5%下降至3.7%，但在港有婚外情而離婚的比例，則由21.8%上升至23.5%。同時，分析發現子女數目愈多，離婚原因為配偶虐兒、無家用及欠債的機會便愈高。而再婚、家庭主婦、出生於香港及領取綜援的個案，均較少因配偶未有支付家用而離婚。

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責任編輯：王明芳

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